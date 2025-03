Esto es todo lo que tienes que saber sobre la gala de los Oscar la noche de este domingo

Después de una temporada llena de altibajos en la que los favoritos fueron cambiados constantemente, viejos tuits obstaculizaron a un contendiente principal y se guardó espacio para “Wicked”, la 97ma edición de los Premios Oscar comienza el domingo.

La entrega de los Premios Oscar del domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, pondrá fin a una de las carreras al Oscar más impredecibles de los últimos tiempos.

La ceremonia comenzará a las 7:00 p. m., hora del este de EE. UU., y será transmitida por ABC y transmitida en vivo por Hulu. Conan O'Brien será el anfitrión por primera vez . El pre-show oficial de la alfombra roja en ABC y Hulu comienza a las 6:30 p. m. La cobertura no oficial de la alfombra roja de E! comienza a las 4:00 p. m., hora del este de EE. UU., y The Associated Press transmitirá en vivo las llegadas a partir de las 3:00 p. m.

Se pronosticaron lluvias ligeras para el domingo por la mañana en Los Ángeles, que todavía se está recuperando de los incendios forestales que devastaron los vecindarios de Pacific Palisades y Altadena a principios de este año.

Los incendios afectaron a muchos en la industria cinematográfica y en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Algunos incluso pidieron la cancelación de la temporada de premios de Hollywood. Si bien su casa de Pacific Palisades se salvó , O'Brien ha estado viviendo en un hotel los últimos dos meses. Los productores de los Oscar han dicho que el espectáculo celebrará la resiliencia de la ciudad.

¿Existe alguna favorita para el Oscar a la mejor película?

La principal nominada es “Emilia Pérez” de Netflix, con 13 nominaciones, pero esa película ha visto sus posibilidades desplomarse tras el revuelo por unos tuits ofensivos de hace años de su estrella, Karla Sofía Gascón , la primera actriz abiertamente trans nominada a mejor actriz.

La favorita es “Anora” de Sean Baker, sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. La película Neon, ganadora de la Palma de Oro en Cannes , ganó con el premio del sindicato de productores, directores y guionistas. La única película con el mismo currículum que no ganó el premio a la mejor película es “Brokeback Mountain”.

Su competencia más cercana es “Conclave”, el thriller papal protagonizado por Ralph Fiennes . Ganó en los premios BAFTA y SAG, premios que llegaron justo cuando el Papa Francisco estaba hospitalizado por una doble neumonía . La votación de los Oscar concluyó antes de que el Papa enfermara.

También en la lista están “The Brutalist”, nominada a 10 premios, y el éxito musical “Wicked”, también con 10 nominaciones. Varios de los primeros premios Oscar a la mejor película podrían repartirse entre “Wicked” y “Dune: Part Two”.

¿La política tendrá un papel protagónico?

Por primera vez, un actor es nominado para interpretar al presidente estadounidense en funciones. Sebastian Stan está nominado a mejor actor por su interpretación del joven Donald Trump en “El aprendiz”, al igual que su coprotagonista, Jeremy Strong, por interpretar a Roy Cohn. Trump ha llamado “escoria humana” a los implicados en la película.

El tono político de la ceremonia de este año podría ser volátil, ya que los Oscar se celebran semanas después del inicio del segundo gobierno de Trump y dos días después de la dramática ruptura del presidente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca.

A principios de esta semana, O'Brien dijo que se esforzará por lograr un equilibrio delicado.

“No puedo ignorar el momento en el que nos encontramos”, dijo. “Pero también tengo que recordar que estamos enhebrando una aguja. También tengo que recordar por qué estamos aquí para celebrar e infundir positividad al espectáculo”.

¿Timothée Chalamet ganará su primer Oscar?

Si bien las categorías de actuación de reparto cuentan con grandes favoritos como Zoe Saldana (“Emilia Pérez”) y Kieran Culkin (“A Real

Pain”), tanto el de mejor actor como el de mejor actriz son competencias reñidas.

En la categoría de mejor actriz, Demi Moore (“The Substance”) es la que tiene más posibilidades de ganar, pero Mikey Madison (“Anora”) o Fernanda Torres (“I'm Still Here”) podrían dar la sorpresa.

Adrien Brody es el favorito para ganar el premio al mejor actor por su actuación en “The Brutalist”, pero Timothée Chalamet tiene buenas posibilidades de ganarle por su interpretación de Bob Dylan en “A Complete Unknown”. Chalamet, de 29 años, que ganó en los Screen Actors Guild , se convertiría en el actor más joven en ganar el premio al mejor actor, superando el récord de Brody, establecido en 2003 con su victoria por “The Pianist”.

¿Podrá el programa levantar el ánimo de un Hollywood maltrecho?

Los Oscar de este año se celebran tras un año turbulento para la industria cinematográfica. Las ventas de entradas bajaron un 3% respecto del año anterior y, lo que es más importante, respecto de los tiempos previos a la pandemia. Las huelgas de 2023 causaron estragos en los calendarios de estrenos de 2024. Muchos estudios redujeron la producción, lo que dejó a muchos sin trabajo. Los incendios, en enero, solo aumentaron el sufrimiento.

La transmisión del año pasado, impulsada por los éxitos de taquilla gemelos de “Oppenheimer” y “Barbie”, llevó a los Oscar a un récord de audiencia de cuatro años, con 19,5 millones de espectadores. Este año, con películas independientes más pequeñas favorecidas en los premios más importantes, la academia se verá sometida a una prueba para atraer a una audiencia tan grande.

Con una lista no especialmente estelar de nominados a mejor canción, la academia ha eliminado las interpretaciones de canciones originales este año. Pero habrá música, incluida una actuación de las estrellas de “Wicked” Cynthia Erivo y Ariana Grande, y un homenaje al fallecido Quincy Jones, con Queen Latifah.

Los ganadores de la categoría de interpretación del año pasado (Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph) también participarán en la ceremonia. Los premios de interpretación no recibirán el tratamiento de "cinco fantásticos", ya que hay cinco ganadores anteriores por categoría, pero los productores dicen que se utilizará para otras categorías que "tal vez normalmente no reciben la atención en el escenario de los Oscar".

La ceremonia se llevará a cabo días después de la muerte de Gene Hackman . El dos veces ganador del Oscar, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos el miércoles en su casa de Nuevo México.