Olga Tañón tuvo que salir de su camerino para ver los ensayos de la exponente urbana Natti Natasha, quien también ha incursionado en la bachata, para el cierre de la más reciente entrega de Premio Lo Nuestro en Kaseya Center de Florida, Estados Unidos.

'La mujer de fuego' contó que no lo podía creer cuando escuchó la canción y le dijeron que se trataba de Natti cantando merengue de calle en el prestigioso escenario de la premiación organizada por la cadena Univisión.

"En estas últimas entrevistas que hemos hecho la gente me pregunta: '¿Qué tú crees que el merengue se murió?' Tú que eres dominicana y yo que he hecho el género de tu país por tanto tiempo, digo algo como el merengue no se puede morir porque es la cultura de un país", explicó la merenguera.

"Tú puede hacer música urbana, tú puedes hacer lo que sea, igual que la salsa en Puerto Rico, la cumbia en Colombia, esto es tradición, esto es tradición de un país, esto es cultura, nunca se va a morir. Que hayan modas, hay modas. Cuando yo llego digo: '¿Quién es que está cantando merengue ahí?' y me dicen que Natti", continuó.

Por su lado, Natti dijo sentirse orgullosa de recibir la valoración de Olga Tañón, un referente de la música dominicana siendo extranjera.

"Escucharla cantar, bailar, conversar siempre será un honor para mí. La mamá de los pollitos y Reina de nuestra isla hermana. Gracias por ser inspiración y llevar el merengue con altura y honor. Mi tierra te ha adoptado también con mucha honra. La mujer de fuego, siempre aprendiendo de ti", escribió Natti en la publicación.

La artista de 37 años sorprendió la noche del jueves a sus fanáticos en el show final de Premio Lo Nuestro 2024 con su tema "Ya no te extraño (versión mambo)", que estrenó oficialmente luego del original en reguetón.