Presentarse en el espectáculo del descanso del Super Bowl es todo un sueño para cualquier artista. Este evento es uno de los mayores acontecimientos televisados a nivel mundial. Sin embargo, varios artistas se han dado el lujo de decirle “no” al medio tiempo de la gran final de la temporada del fútbol americano.

Este 12 de febrero el show artístico está a cargo del texano, Usher, y como él otros artistas de la talla de Rihanna, The Weeknd, Jennifer López y Shakira, Bruno Mars y Beyoncé, Michael Jackson, entre otros se han presentado en el Super Bowl.

En cambio, otros como: Adele, Cardi B, Metallica, Pink, Jay-Z, Kanye West y hasta la misma Rihanna han rechazado presentarse en el evento deportivo por diferentes razones.

Aunque Rihanna fue la encargada de la parte musical del medio tiempo del Super Bowl el año pasado, no era la primera vez que se le ofrecía, pero la artista de Barbados en otra ocasión declinó la invitación.

En 2019, luego de la protesta del mariscal Colin Kaepernick, quien fue vetado de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos, Rihanna se negó a participar el show.

“No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia de mi actuación? No podía venderme ni ser promotora. Hay cosas en la organización con las que no estoy de acuerdo y de ninguna manera estaba dispuesta a colaborar”, dijo la artista a la revista Vogue.

Igualmente, la rapera de origen dominicano, Cardi B se negó a participar en apoyo a Kaepernick protesta contra el racismo en Estados Unidos.

“Hay que sacrificar eso (…) Podía haber ganado mucho dinero, pero hay alguien que sacrificó su empleo por nosotros, así que tenemos que estar con él”, dijo Cardi a AP.

La reconocida artista, Adele también se negó al Super Bowl 2017 por este no ser un “espectáculo musical”.

“Este no es un espectáculo musical y yo no bailo ni nada parecido. Ellos fueron muy amables al ofrecérmelo, pero les tuve que decir que no”, dijo la británica.

Por otro lado, Jay-Z rechazó la oferta de la NFL por "una cuestión de principios", ya que se lo ofrecieron con condición de que tuviera como invitados a Kanye West y a Rihanna, y no aceptó.

“No, me tienes a mí. Así no funciona, diciendo a alguien que hará el intermedio dependiendo de a quién traiga. Les dije que se olvidaran. Era una cuestión de principios”, dijo el marido de Beyoncé.

En la edición LIII del Super Bowl, Nicki Minaj rechazó la invitación porque tenía la agenda muy apretada.

La banda Metallica también se negó a hacerse cargo del show de medio tiempo porque consideraban que su estilo no va con realizar coreografías y utilizar bailarines.

“No somos pop ni tenemos brillos o ese tipo de cosas que creemos que se necesitan para estar ahí”, dijeron.

Pink es otra de las artistas que ha rechazado la invitación ¿motivos? Unos aseguran que nunca se ha puesto de acuerdo con los productores, otros que es por temas ideológicos y algunos dicen que no le interesa.

A Kanye West y a Eminem los invitaron para edición XLVIII, pero aseguran que no llegaron a un acuerdo con los productores porque exigían muchos recursos para su show.