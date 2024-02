Wayne Kramer, cofundador de la revolucionaria banda de rock MC5, muere a los 75 años

Wayne Kramer, cofundador de la banda protopunk de Detroit, MC5, que lanzó himnos tan duros como “Kick Out the Jams” e influyó en todos, desde Clash hasta Rage Against the Machine, murió a los 75 años. .

Kramer murió el viernes 2 de febrero en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, según Jason Heath, amigo cercano y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Jail Guitar Doors USA de Kramer. Heath dijo que la causa de la muerte fue cáncer de páncreas.

Desde finales de los 60 hasta principios de los 70, ninguna banda estuvo más cerca del espíritu revolucionario de la época que el MC5, que incluía a Kramer y Fred "Sonic" Smith en las guitarras, Rob Tyner en la voz, Michael Davis en el bajo y Dennis "Machine Gun". Thompson a la batería. Dirigidos durante un tiempo por el cofundador de White Panther, John Sinclair, eran conocidos por su música cruda e intransigente, que imaginaron como la banda sonora del levantamiento que se avecinaba.

"El hermano Wayne Kramer fue el mejor hombre que he conocido", escribió el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, en Instagram el viernes. “Poseía una mezcla única de profunda sabiduría y profunda compasión, hermosa empatía y convicción tenaz. Su banda MC5 básicamente inventó la música punk rock”.

La banda tuvo poco éxito comercial y su formación principal no duró más allá de principios de la década de 1970, pero su legado perduró, tanto por su sonido como por su fusión de la música con la acción política. Kramer, que tenía un largo historial de batallas legales y abuso de sustancias, contaría su historia en las memorias de 2018 “The Hard Stuff: Dope, Crime, the MC5, and My Life of Impossibilities”.

Morello se encuentra entre los músicos que aparecen en el nuevo álbum de MC5, “Heavy Lifting”, que saldrá esta primavera e incluye a Kramer y Thompson del grupo original. Slash, Vernon Reid y William DuVall de Alice in Chains también contribuyeron.

“Impulsar la música, llevar un mensaje de autoeficacia y empoderamiento, y simplemente divertirnos”, dijo Kramer a la revista Mojo en diciembre. “Todo está en el MC5. La creatividad es la solución a los desafíos que enfrentamos”.

Thompson es ahora el único miembro superviviente de la banda.

Kramer y Smith se conocían desde la adolescencia y tocaron con varios otros músicos en Detroit antes de que se formara la formación principal, a mediados de la década de 1960. Por sugerencia de Tyner, se llamaron a sí mismos MC5, abreviatura de Motor City Five, y emularon a los Rolling Stones, The Who y otras bandas de hard rock de la época.

En 1968, habían conseguido un importante número de seguidores locales y estaban influenciados por el marxismo, los White Panthers, los Beats y otros movimientos sociopolíticos. El MC5 fue políticamente más radical que la mayoría de sus pares y, por lo demás, más ruidoso y atrevido. Fueron prácticamente la única banda que actuó durante la infame Convención Nacional Demócrata de 1968, en Chicago, donde la policía golpeaba a los manifestantes pacifistas.

"Kick Out the Jams" fue su canción más famosa y comenzó con un llamado a las armas no imprimible: "¡Kick out the jams motherf--——-!" Un álbum en vivo del mismo nombre alcanzó el top 40 en 1969, su lanzamiento con mayor ranking. También lanzaron los álbumes de estudio "Back in the USA" y "High Time" antes de separarse a finales de 1972.

Kramer lideraría varias encarnaciones del MC5 durante las siguientes décadas y actuaría con Was (Not Was), entre otros grupos. Pero durante un tiempo se hundió en la vida de lo que llamó “un criminal de poca monta de Detroit”. Fue arrestado por cargos de drogas en 1975 y sentenciado a cuatro años de prisión. Jail Guitar Doors, que proporciona instrumentos musicales a los reclusos, lleva el nombre de una canción de Clash que se refiere a sus luchas: "Déjame contarte sobre Wayne y sus negocios de cocaína".

Le sobreviven su esposa, Margaret Saadi, y su hijo, Francis.