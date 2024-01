Natti Natasha engaña a sus fanáticos con otra promoción de contenido explícito para un videoclip

Los fanáticos de Natti Natasha han vuelto a creer en otro experimento social de la cantante dominicana. Y es que imágenes exclusivas no oficiales de su próximo proyecto audiovisual causaron indignación tras su publicación en Instagram.

La noche de este martes Natti compartió un clic como adelanto del audiovisual de su tema "Tu Perrota", que pertenece a su nuevo álbum Nasty Singles, donde parecía realizar una simulación del consumo de estupefacientes con el fin de "probar" la atención de sus seguidores.

Minutos más tarde, la artista de música urbana y tropical eliminó el video y dijo: "Qué mal que para lo malo sí están pendientes y a lo bueno no. El problema no son las pastillas ni el cigarro, es la sociedad". Y aclaró: "Era solo una prueba. Eso no sale en el video".

Natti Natasha explica la publicación de su nuevo video con contenido explícito.

Al momento del contenido explicito desaparecer de sus redes sociales, había logrado 3 millones 700 mil visualizaciones.

En marzo Natti lanzó la versión original de "No pare" tras crear una publicidad con unas supuestas fotos íntimas filtradas y con una acusación de infidelidad ficticia en su contra.

De igual manera, también estrenó junto a Tokischa el remix de esa canción en septiembre. La unión de ambas féminas generó polémica por su mensaje sexual en la letra de su dúo musical.