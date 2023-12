Mariah Carey vuelve a romper récord de reproducciones en Spotify en Nochebuena

Mariah Carey sigue siendo la “Reina de la Navidad”. La artista rompió el récord de todos los tiempos de más transmisiones en Spotify en un solo día en Nochebuena con su tema “All I Want For Christmas Is You”.

La canción que ya es un himno en esta época se transmitió en la plataforma casi 24 millones de veces rompiendo así el récord que estableció en la víspera de Navidad del año pasado, cuando la canción tuvo unas 21 millones de reproducciones, informa TMZ.

Desde el 2020 la artista ha roto récord en la plataforma con el tema navideño.

Aunque desde el 2019, Mariah Carey ha encabezado la lista del ‘Billboard Hot’ con su tema “All I Want for Christmas Is You", eso cambió por una semana antes de Navidad este año al ser destronada por Brenda Lee con el villancico, "Rockin' Around the Christmas Tree".

Pero lejos de sentirse mal, Mariah le envió un ramo de flores a la cantante, de 78 años, con un mensaje de felicitación por conseguir el número uno con su canción.