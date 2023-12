Peso Pluma es el artista más visto en YouTube en 2023

El fenómeno de la música mexicana, Peso Pluma es el artista más visto en YouTube en Estados Unidos en 2023.

El intérprete de “Ella baila sola” tuvo más de 8.500 millones de visitas a lo largo del año, según un comunicado de prensa de la plataforma publicado por Billboard.

Sus temas o canciones más vistas fueron aquellas en las que colaboró con otros artistas como: “La bebe (remix)” con Yng Lvcas, “Ella Baila Sola” con Eslabón Armado, “QLONA” con Karol G y “Lady Gaga” con Gabito Ballesteros y Junior H.

Los otros cuatro artistas de l top cinco lo componen: YoungBoy Never Broke Again en el No. 2, Drake en el No. 3, Bad Bunny en el No. 4 y Taylor Swift en el No. 5.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del artista, de 24 años, colocó dos canciones en el Top 10 de fin de año de YouTube, con “Ella baila sola” en el No. 3 y “La bebe (remix)” en el No. 4.