El artista británico Ed Sheeran gana juicio en Nueva York por plagio

El artista británico Ed Sheeran no plagió la canción de Marvin Gaye "Let's Get It On" al componer su éxito mundial "Thinking Out Loud," determinó un jurado de un tribunal de Manhattan este jueves.

Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado determinó que había creado "independientemente" su canción, constató una reportera de la AFP en el interior de la sala del juicio.