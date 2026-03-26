Abogado de Yailin dice demostraron su inocencia; artista pagará mediante aseguradora

Una jueza del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso la libertad de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz) tras el pago de una garantía económica.

La artista fue arrestada el martes y se le ocupáron dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad, durante un operativo realizado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

La magistrada Karen Casado Minyetty tomó la decisión y le impuso el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora como medida de coerción.

A la salida del tribunal, su abogado Randy Joel Banks dijo que demostraron que su defendida es inocente. "En estos momentos nosotros acabamos de demostrar ante la justicia, ante el pueblo dominicano, ante el mundo, ante la prensa, que Yailin es una persona inocente", señaló a las afueras del salón de audiencias.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la imputada fue apresada por agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

El documento de los fiscales señala que a la imputada se le ocuparon en el interior del vehículo una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

"La solicitud de medida de coerción expresa que el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:14 de la mañana, Guillermo Díaz fue sorprendida, junto a un grupo de personas, ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar, del citado sector", indica un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República enviado este jueves.

"El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano", señala el referido documento.