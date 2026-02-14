Cheddy García denuncia aún la PN no le ha devuelto las prendas a Chelsy: "No me mareen más"

La actriz y humorista Cheddy García denunció que a su hija, Chelsy, las autoridades aún no le han devuelto las prendas que le sustrajeron durante un allanamiento realizado por equivocación por parte de agentes policiales hace unas tres semanas.

“¿Cómo es posible que a esta altura del juego a nosotras no se nos de respuesta de las prendas?”, se preguntó la “Mamá del humor”.

García indicó que realizaron todo el proceso pertinente que requiere la situación incluso se reunió con el director Central de Asuntos internos del Ministerio de Interior y Policía, el general Werner Núñez Quezada, quien le dio “buen trato”, “pero yo no como nada más con trato, yo como que me resuelvan”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.

La humorista explicó que las autoridades se llevaron el cofre donde su hija tenía las prendas para buscar huellas digitales, inspeccionaron las cámaras, etc,.

Cheddy aseguró que las autoridades saben quién fue quien tomó las prendas de su hija: “No me mareen más. Que aparezcan las prendas”, insistió.

Al día siguiente de la denuncia que hizo la artista Chelsy sobre las prendas, los organismos de control interno de la Policía Nacional, a través de la Inspectoría General, informaron que asumieron las investigaciones correspondientes.

La Inspectoría General indicó que tenía identificado a los agentes actuantes y evaluaban distintos aspectos del procedimiento, la actuación del personal involucrado y las reclamaciones sobre presunto despojo de pertenencias, a fin de determinar responsabilidades administrativas y garantizar la debida transparencia del proceso.