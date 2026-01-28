La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha confirmado que el cantante Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme, tal y como esgrime el Reglamento de Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento de Madrid, después de la propuesta que ha hecho Más Madrid en el Pleno de Cibeles y que ha sido tumbada con los votos de PP y Vox.

El artículo 7 del reglamento indica sobre las causas de revocación de títulos honores y distinciones "la existencia de una condena penal firme, la aplicación de preceptos legales que así lo exijan o la realización acreditada de actos o manifestaciones contrarios a los motivos que justificaron su concesión o que de haber sido conocidos en el momento de su concesión".

"Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias supondría desnaturalizar el sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos institucionales a valoraciones ajenas a los principios que los rigen. Incluso para aquellos que hacen de ser antisistemas una de sus banderas, esto debería ser demasiado", ha espetado a la bancada de Más Madrid.

"LOS SEÑOROS MACHISTAS DE LAS DERECHAS"

La concejala de Más Madrid Carolina Elías ha puesto el foco en la economía sumergida y las mujeres, muchas de ellas en vulnerabilidad extrema, que trabajan en ella "siendo invisibles", una "vulnerabilidad que es aprovechada por depredadores sexuales que las convierten en presa fácil para la mera satisfacción de sus retorcidos deseos".

"Es inaceptable que a día de hoy sean muchos quienes miren hacia otro lado a la hora de hablar de la violencia sexual que sufren muchas mujeres y mucho más cuando son empobrecidas y con un color de piel diferente. Eso es lo que pasa a los señoros machistas de las derechas", ha lanzado la edil, que ha añadido que "no es casualidad que el perfil de las personas que buscaba el famoso cantante Julio Iglesias para que trabajasen en su casa en República Dominicana fuera el de una joven de entre 25 a 35 años, sin formación académica y que vivieran en una extrema pobreza".

En Más Madrid han planteado la revocación de la distinción de Madrid al cantante "para que no vuelvan a ocurrir hechos así ni en República Dominicana ni aquí en España ni en ningún lugar del mundo". La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha calificado de "papelón" la argumentación de Elías y más "cuando la jurisdicción española se ha declarado incompetente para juzgar los presuntos abusos".

Rivera de la Cruz cree que este "ruido" de la izquierda no es más que "para desviar la atención de los suyos", para pasar a referirse a Íñigo Errejón y Francisco Salazar. "Y hace unas semanas intentaron hacer algo parecido, nada menos que con Adolfo Suárez, que es el hombre gracias al cual quienes pensamos completamente distinto podemos estar aquí juntas discutiendo", ha sostenido la delegada.

"PUEDEN SER LOS PRÓXIMOS DENUNCIADOS"

La concejala de Vox Carla Toscano ha criticado que Más Madrid busque la retirada de la distinción "a pesar del archivo de la denuncia contra Julio Iglesias por parte de la Fiscalía" tras "acusaciones contra él de varias mujeres por agresión sexual, coacciones, explotación laboral pero todo basándose en la palabra de ellas".

"Julio Iglesias es un truhán o es un señor, yo no sé si es inocente o culpable pero ustedes tampoco", se ha dirigido a la izquierda, que ha reclamado que respeten la presunción de inocencia. "Este linchamiento se ha fabricado porque hay que tapar las vergüenzas del Gobierno. Lo que sí sabemos de Julio Iglesias es que es un cantor de silencios, que presume de ser español donde va y que, como cualquier español, es inocente hasta que no haya una sentencia que diga lo contrario. "Así que hey, no vayan presumiendo por ahí, porque los próximos denunciados por delito de injurias y calumnias y por atentar contra el derecho al honor podrían ser ustedes", ha advertido la concejala parafraseando algunas de las estrofas más conocidas de Julio Iglesias.

"NO ES UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO NI UNA ABSOLUCIÓN"

El socialista Jorge Donaire ha dejado claro que no se está debatiendo la trayectoria artística de Julio Iglesias, "incuestionable y reconocida internacionalmente, como la de Plácido Domingo, también Hijo Predilecto de esta ciudad", para aclarar que la Fiscalía ha archivado la denuncia "por pero no es una resolución sobre el fondo ni una absolución ni impide que los hechos puedan examinarse en otras instancias o jurisdicciones".

El PSOE respeta la presunción de inocencia "pero no puede utilizarse como coartada para no asumir responsabilidades cuando se conceden honores en nombre de la ciudad". La revocación de la distinción municipal "no supone una condena ni prejuzga delitos. Es un ejercicio legítimo de responsabilidad política institucional para garantizar que los honores reflejen valores de la ciudad", ha argumentado.

Donaire ha recordado que el Ayuntamiento "retiró la llave de la ciudad a Putin por actos incompatibles con los valores de Madrid y se corrigieron decisiones recientes como el intento de nombrar embajador de Madrid a Tim Burton, sin vínculo con la ciudad, o su intención de conceder la Llave de la ciudad al Estado de Israel en pleno genocidio de Gaza".

Tampoco se ha olvidado del caso de Plácido Domingo, con "una carrera innegable, pero rodeada de denuncias por conductas inapropiadas a muchas mujeres. Después pidió perdón y asumió responsabilidades por el daño causado a esas víctimas, sin que su título fuera revocado. Abrir estos debates no es linchamiento ni condena previa sino un deber institucional".

Al socialista le llama la atención "que el alcalde y la presidenta regional se posicionaran de inmediato del lado de Julio Iglesias, sin una palabra de empatía hacia las víctimas. No se trata de juzgar sino de cuidar el mensaje institucional. Si existen dudas sobre el reglamento, revisémoslo todos los grupos junto a los cronistas de la villa", ha planteado.