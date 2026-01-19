Modelo Aoi Fujino muere a los 27 años

La modelo de Instagram Aoi Fujino murió a los 27 años tras sufrir rabdomiosarcoma, un tipo raro y agresivo de cáncer de tejidos blandos, desde el año 2023.

Según informó su madre en un comunicado publicado en la red social, donde acumulaba más de 70 mil seguidores, Aoi compartía sus sesiones de fotos y su lucha contra la enfermedad.

"Aoi Fujitsubo llevaba una vida muy enferma, pero el 5 de enero falleció. Gracias a todos por su ayuda durante mi vida. Gracias, señor. (De la madre de Aoi Fujitsubo)", escribió en la publicación.

El pasado 31 de diciembre, Aoi anunció su retiro de la creación de contenido a través de una carta.

"Siento mucho la escritura difícil de leer, pero me ha hecho pensar en la jubilación. Les agradecería que me informaran", señaló.

Aoi fue diagnosticada con cáncer luego de visitar a su médico por la pérdida auditiva parcial en el oído derecho. Se sometió a una biopsia, que tuvo como resultado un tumor maligno y comenzó las quimioterapias poco después.