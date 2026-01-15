¿Quién es la mujer vinculada sentimentalmente a Rosalía?

Rosalía, de 33 años, está siendo vinculada sentimentalmente a Loli Bahia, de 23, una modelo originaria de Lyon, Francia.

La artista fue captada recientemente esta semana de compras en París tomada de la mano de Bahia, quien es hija de padre español y madre argelina.

Bahia ha desfilado para importantes firmas de moda como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada, Versace y Chanel.

Según la revista People en Español, su trayectoria también se ha extendido al cine. En 2023, la directora Maïwenn la eligió para interpretar a la joven Jeanne du Barry en la película homónima, que narra la historia de la última favorita del rey Luis XV, personaje interpretado por Johnny Depp. El filme fue seleccionado para inaugurar el Festival de Cine de Cannes.

Esta no sería el primer romance que Rosalía sostiene con una mujer. Hace dos años, la actriz estadounidense Hunter Schafer reveló que en 2019 tuvo una relación durante cinco meses con la cantante de "Con altura".

Luego de terminar su compromiso con Rauw Alejandro en julio de 2023, Rosalía salió con el actor estadounidense Jeremy Allen White (septiembre de 2024) y con el cantante alemán Emilio Sakraya (junio de 2025).