Miss Chile 2024 Emilia Dides revela el susto que vivió con su embarazo: “El tiempo se detuvo un poco”

La cantante y modelo Emilia Dides, quien representó a Chile en le certamen de Miss Universo 2024, reveló el susto que vivió con su embarazo de 34 semanas.

A través de sus redes sociales, la reina de belleza contó que empezó a sentir contracciones, pero logró "frenar" la llegada del bebé que espera con el exjugador chileno de la NFL Sammis Reyes.

"Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubieron lágrimas… todo pasó muy rápido", escribió en una publicación.

"Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar. No era el momento, todavía no. La maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte", añadió.

"Gracias a quienes estuvieron este tiempo, a los médicos, y a Dios por cuidarnos.Regresamos a casita. Seguimos un día mas, latiendo juntas", concluyó.