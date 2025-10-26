Lápiz Conciente dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa: "No eres vanidosa ni interesada"

El Lápiz Conciente dedicó un mensaje lleno de amor, admiración y gratitud a su esposa Niurka, con motivo de su cumpleaños.

Como pocas veces el artista dejó ver un lado más íntimo de su vida personal y de la compañera que lo ha acompañado durante 25 años.

“Feliz Cumpleaños Niurka y gracias por tu sabiduría y por tu forma de ver la vida que me ha ayudado tanto a mí para no ser uno más del montón, has luchado bastante para que yo despierte de la matriz hasta que lo lograste... no soy tan bueno como tú y estoy claro que no sé tanto como tú pero creo que estás orgullosa de la forma en que he respetado tu privacidad en estos 25 años juntos”, expresó el artista urbano.

El “Papá del rap” compartió varias fotografías junto a la madre de sus hijos.

El artista también aprovechó el mensaje para resaltar los valores que más admira en su compañera de vida, definiéndola como una mujer humilde, fuerte y espiritual. “No eres vanidosa ni interesada… siempre me has dicho que las cosas más importantes son gratis: el sol, el oxígeno, el agua”, escribió.

Agregó: “Eres muy poderosa de la mente… lo que más me gusta de ti es que edificas y educas a tu pareja.”