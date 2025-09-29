Mabel Henríquez anuncia que está en proceso de divorcio: “Sin nada que agregar ni responderle a nadie”

La comunicadora Mabel Henríquez anunció que se encuentra en proceso de divorcio con su esposo, Dj Joan, con quien se casó hace un año y 10 meses.

A través de sus historias de Instagram, Henríquez advirtió que no ofrecerá mayores detalles sobre la disolución del vínculo matrimonial, que tiene como razón incompatibilidad.

“Por esta vía compartí mi matrimonio con todos, por esta misma vía comparto que estoy en proceso de divorcio”, inició en el comunicado.

“Sin nada que agregar ni responderle a nadie, más lo indicado arriba, gracias”, añadió.

“@djjoan y yo no queremos tratar el tema con nadie, solo incompatibilidad”, concluyó.

La pareja se casó en noviembre de 2023 a bordo de un crucero tras comprometerse en abril de 2022 durante el programa “Aquí se habla español”.