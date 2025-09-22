David Ortiz responde a quienes critican su luto tras muerte de su padre: “Batallamos 16 años con él”

“Hace 16 años cuando a mi papá le descubrieron el cáncer, ¿dónde estabas tú?”, así respondió el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, a quienes criticaron su luto tras la muerte de Don Américo Ortiz, fallecido a inicios de agosto.

Durante una entrevista en el podcast “Pesos Pesados”, la leyenda de los Medias Rojas de Boston explicó que se dedicó a cuidar a su progenitor en su proceso de enfermedad y decidió recordarlo siendo feliz.

“16 años batallamos con él. Por ejemplo, yo agarré y me quité de las redes 16 años, ese tipo no estaba en irse, pero Dios lo decidió así y yo el luto de mi papá, ¿tú sabes cómo yo lo guardo? Feliz de la vida que yo le di, ese era mi tipo y así es que yo lo voy a recordar, esa vaina de estar haciendo bulto, tú fuiste un mal hijo y después que se muere tú quieres ser el mejor hijo, yo no vivo así, yo al viejo mío se lo entregué y de la única manera que yo lo voy a recordar a él es lo que fuimos y ya”, afirmó.

El expelotero reveló que asistió al concierto de Bad Bunny como parte de la promoción del licor que lanzó en mayo, Ron Ozama, por lo cual recibió ataques en redes sociales.

“Yo vivo mi vida a mi manera, y por eso hay gente que no van a estar de acuerdo con las cosas que tú haces. Mientras yo no le haga daño a nadie ni me meta en problemas yo voy a seguir dándole porque ese es el estilo de vida que a mí me enseñaron y la vigencia es lo que cuenta”, expresó.