Muere Américo, padre de David Ortiz

La mañana de este jueves trajo consigo la triste noticia del fallecimiento de Américo Ortiz, padre del inmortal de Cooperstown y leyenda de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz.

La información fue confirmada a Listín Diario por Manuel Luna, representante de prensa del expelotero dominicano.

Don Américo había estado enfrentando complicaciones de salud durante las últimas semanas.

Las honras fúnebres se realizarán este viernes en el Cementerio Jardín Memorial, donde familiares, amigos y allegados podrán dar el último adiós al progenitor de uno de los más grandes íconos del béisbol dominicano y mundial.

El pasado Día del Padre, David le dedicó unas palabras a su padre a través de su cuenta de Instagram, acompañadas de una fotografía en la que ambos aparecen juntos:

“Feliz día para el más grande de todos los tiempos… Dios te dé mucha salud y pronta recuperación, que te amo con todo mi corazón.”