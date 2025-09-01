Confirman que Jimin de BTS fue pareja de Song Da-eun, pero ya no están juntos

La agencia de representación BigHit Music confirmó que el cantante Jimin, miembro del grupo surcoreano BTS, mantuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz Song Da-eun, pero se aclaró que actualmente ya no están juntos.

La declaración surge luego de que, circularan especulaciones sobre un supuesto noviazgo tras la publicación de un vídeo en TikTok.

En la grabación se observa a la actriz esperando frente a un ascensor, momento en el que aparece Jimin y se conversa con ella.

“Tuvieron una relación sentimental hace varios años, pero ya no están juntos”, explicó la empresa que inicialmente optaron por no pronunciarse sobre el tema por respeto a la privacidad de la actriz; sin embargo, la difusión de “informes especulativos y rumores falsos” hizo necesaria la aclaración.

La agencia también instó al público a evitar “especulaciones infundadas” que puedan afectar la vida privada de Jimin y advirtió sobre posibles repercusiones para la reputación de Song Da-eun.