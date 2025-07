El Mello 06: "Yo tenía dos temas pegados y estaba haciendo Uber y durmiendo en la calle"

La música sigue salvando vidas.

A Ismael Antonio Daniel Lorenzo, cuyo nombre artístico es El Mello 06, su incursión en el género urbano le ha permitido poner alimentos en su mesa para él, su pareja y sus cuatro hijos.

Fue a través de TikTok que inicialmente adquirió popularidad por el contenido que brindaba y la combinación del baile y el sonido contagioso de sus canciones a ritmo de dembow.

El Mello 06 contó en una entrevista con LISTÍN DIARIO que trabajaba como chofer de la aplicación de transporte privado Uber cuando se empezó a viralizar en redes sociales, pero aún se mantenía viviendo en extrema pobreza.

"TikTok es la vuelta, después de TikTok fue que llegó la compañía e hizo el trabajo que había que hacer", así se refirió El Mello 06 sobre la diquera Cuero Macho Récords, que también tiene a Lomiiel firmado.

"Yo trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde y me iba hacer TikTok, hacer contenido, porque de verdad lo que me ha pegado a mí es hacer contenido, hacer mi diligencia, trabajar música, yo siempre he trabajado", recordó.

"Yo he hecho Uber, por ejemplo, si usted quería una televisión yo se la 'joseaba', un 'joseador', usted quería comprar un teléfono yo se lo 'joseaba', , me ganaba 1,500 (pesos), usted quería mandar una ropa a la lavandería yo se la lavaba", detalló, aclarando que lo hacía de manera legal.

Nacido en el municipio San Antonio de Guerra, el exponente urbano de 28 años se encuentra promocionando "Wepa" tras calar en el gusto popular con "Sayonara", "Rosita", "APT", "Chico Morbo" y "Opacanda Sta" junto a Kiko El Crazy.

Luego, El Mello optó por usar samples, haciéndole una oda a canciones icónicas de otros creadores, una idea que surgió durante su viaje a Estados Unidos, donde logró reunirse con importantes productores, entre ellos el cubano Lenier, con quien no descarta hacer una colaboración.

Señaló que tuvo que atravesar un proceso antes de disfrutar de los beneficios de estar pegado, incluyendo su visado americano, su vehículo y próximamente su casa propia.

"Yo tengo todo eso por la disciplina", destacó.

"Yo tenía 'Sayonara' y 'Sexo' pegado y yo hacía Uber, porque todavía la compañía no había entrado ahí, yo hacía Uber con dos temas pegados en la calle, pegado y yo haciendo Uber y durmiendo en Megacentro, en el parqueo", admitió.

AHORA ES FÁCIL ESTUDIAR

El cantante entiende que actualmente el sistema público educativo tiene mayores condiciones que en años anteriores, cuando él estaba en la escuela, donde llegó hasta cuarto de bachiller (o sexto de secundaria).

"Yo duré dos años con el mismo zapato con un hoyo y tú ibas a la escuela y pasabas hambre, no daban nada, era difícil y la escuela estaba lejísimos caminando con ese sol, ahora mismo está todo fácil, le dan sus herramientas digitales, le dan su desayuno y su comida", señaló.