Testimonios de cinco figuras dominicanas que le han dado "una patada" al cáncer

Dafne Guzmán se convirtió en “la dominicana que el cáncer le salió huyendo”, como la definieron los médicos en Estados Unidos cuando logró superar un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Su historia se dio a conocer a través del programa “Con Jatnna”, de Jatnna Tavárez, por Color Visión.

Al igual que otras mujeres del entretenimiento, entre ellas Milagros Germán, Fefita La Grande, Juliana O´Neal y Xiomara Fortuna, quienes también son sobrevivientes de cáncer, la experiencia de vivida por Dafne es una muestra de resiliencia y valentía.

A pesar de la fuerte enfermedad Dafne nunca sintió temor a morir. A la comunicadora la vida le ha dado una “oportunidad de oro” y de experimentar un proceso de quimioterapia tanto oral como tradicional, en donde tuvo síntomas comunes de este tratamiento, logró levantarse cada día, y con un paso a la vez pudo tocar la campana que le acredita “libre de cáncer”.

Desde que se le detectó el tumor, en etapa uno, en un centro de salud en Madrid, España, nunca tuvo la actitud de victimizarse, sino todo lo contrario, postergó una operación recomendada por los médicos “y lo tomé chilin y me descuidé”, dijo.

Dios quiso resguardar su vida, ya que sin proponérselo, y animada por unos amigos médicos, Dafne decidió volver a evaluación, unos meses después, en Estados Unidos, y descubre que el cáncer ya ha hecho metástasis en el cerebro, con posibilidad de un 30 por ciento de vida.

Con un diagnóstico de esa envergadura, tal y como ella lo relata, encontró una fortaleza, que el último camino fue el desmoronarse.

Al someterse al tratamiento de quimioterapia, comenzó a padecer las consecuencias del proceso dos días después, y a pesar de sentirse falta, aseguró que siempre se levantó de la cama. Del pelo sólo perdió unos cuantos mechones de su cabellera.

Cuando supo que tenía cáncer no lo reveló. “Me quedé callada todo el tiempo, porque como dice la canción de Tueska quien lo vive es quien lo goza, yo no entendí a. “Yo nunca sentí que estaba enferma de cáncer. Hasta comenzaron a darme quimioterapia”, confesó.

Y es como explicó: “el cáncer en primera etapa no duele, no tiene síntomas, aunque el cuerpo da algunas señales”. Llegó a sentirse realmente enferma cuando comenzó el tratamiento de quimioterapias, a pesar de también padecer fuertes dolores de cabeza fruto de la metástasis.

“Ahora me estoy reinventado. Es lamentable que, a veces, el dolor despierta el alma, pero fue una guerra que Dios nos permitió ganar… Me enseñó a vivir el proceso… puedes tener una agenda y ser la persona más organizada y en un segundo te cambia la vida, y ahí valora muchas personas que tienes a tu lado, y valora una llamada, una sonrisa”.

Un milagro de Dios

Durante la entrevista, su madre Zeneida López dio gracias a Dios por los milagros que Dios había realizado en la vida de Dafne, tras ser curada de cáncer.

“Yo se la entregué a Dios. Tenía la confianza de que todo iba a salir bien. La angustia que sentía era grande, pero dentro de ese pesar, Dios me decía tranquila que estoy contigo. Gracias a Dios seguimos adelante y cada día más apegada a Dios”, confesó.

Otros casos

La merenguera y ahora diputada por el Partido la Fuerza del Pueblo, Juliana O´Neal, se ha convertido en el símbolo en la lucha contra el cáncer.

Desde los 11 años padeció cáncer linfoma de Hodgkin y unos años después en las tiroides. Su tercera prueba, cáncer de seno, superada en enero de este año, le dio el merecido mote de “La guerrera”.

Sus vivencias en cada una de sus terribles experiencias se caracterizan por una lucha tenaz por la vida. En cada entrevista que comparte Juliana ofrece consejos: “Traten de ser fuertes, esto no es fácil, no es bonito, pero aguanten. Agárrense de Dios y aguanten. Todo va a pasar. Tratar de no deprimirse, ser positivas porque la actitud, tu forma, cómo lo asumas, un buen estado de ánimo garantiza la mitad del pleito. La prevención es la clave”.

Milagros Germán

A Milagro Germán le tocó despedir a su hermana menor fruto de un cáncer de mama, sin pensar que, unos meses después, se enfrentaba al mismo monstruo, pero con la suerte de que, en su caso, tuvo una detección temprana y pudo superar el trastorno.

Milagros, también fue de las primeras figuras del medio artístico que habló, sin miedo, de su padecimiento.

“La lucha nos involucra a todos, mujeres y hombres. La información es el arma más importante para combatirlo, ya que nos permite conocer nuestro cuerpo y sus reacciones. El autoexamen es la primera fase de la lucha contra el cáncer, te ayuda a descubrir temprano alguna situación extraña en tus senos”, dijo en una oportunidad al LISTÍN DIARIO sobre el tema.

Otro caso: durante un año y ocho meses que estuvo recibiendo la quimioterapia, el merengue fue su aliciente para enfrentar su malestar, así fue que Fefita La Grande enfrentó, en el 2014, el cáncer de mama que padeció.

Al conocer el diagnóstico, le preguntó a su médico si tenía cura, y al recibir el sí, sólo eso bastó para echar el pleito y ganar la batalla.

“Yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me paré de trabajar, me daba una quimio y me iba a trabajar”, afirmó en una entrevista en 2021.

Fefita dijo que a veces se sorprende de la energía que tiene a su edad (ahora tiene 81 años). Asimismo, confesó que no tiene miedo a la muerte.

Xiomara Fortuna

Cuando Xiomara Fortuna se enteró de que padecía cáncer de seno también lo asumió con valentía, el apoyo de su gente y su creencia en lo divino le dieron fortaleza para salir airosa.

A ella le diagnosticaron un cáncer de seno, que gracias a las oraciones y a la detección temprana pudo vencer.

Tras enterarse de su padecimiento, su mente se quedó en blanco aunque luego de unos segundos reaccionó y dijo: “Vamos a salir de esto”.

Xiomara contó a Listín Diario en 2008 que fue una bendición el poder detectarlo a tiempo y que posteriormente la operación saliera bien. “Sólo lo divino puede ayudar a uno en momentos como éste”.

Tras esta etapa Xiomara cuidó más su alimentación y más pendiente de su persona y su cuerpo.