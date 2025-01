Daddy Yankee radica moción por filtración de documentos que cataloga como “intento de hacer daño”

La defensa del artista Daddy Yankee radicó este viernes una moción en la que solicita al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, que emita una orden para evitar que se siga filtrando información y documentos confidenciales que, a su entender, solo buscan “hacerle daño”.

En la urgente moción informativa y solicitud de orden, que consta de tres páginas y cuya copia obtuvo El Nuevo Día, el equipo legal pide que se decrete que los asuntos en cuestión de los negocios “son confidenciales y que se prohíba la publicación de los mismos”.

De hecho, se revela que el artista está preocupado, ya que, incluso, se filtró “un antiguo y revocado testamento... suscrito por ambas partes aquí, en (un) intento de dañar a uno de los hijos en común”, cuyo nombre no se revela en el documento.

Ramón Ayala Rodríguez (nombre de pila del artista) y su esposa Mireddys González Castellanos, quienes se encuentran en un proceso de divorcio, tienen dos hijos en común: Jesaaelys Ayala González y Jeremy Ayala González.

“El aquí demandante, señor Ramón Ayala, Daddy Yankee, se ve obligado a recurrir al Tribunal en solicitud de remedio. Esto, ante el hecho que, desde la última vista celebrada entre las partes, se han publicado y/o filtrado múltiples páginas y documentos confidenciales de las entidades... (y) se ha ofrecido información difamatoria e intencional que ha puesto en peligro la imagen y fortaleza de las entidades, así como la del demandante y su familia”, indica el documento.

Los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, quienes conforman la representación legal del artista, expusieron que el martes 14 de enero se publicaron documentos relacionados con las corporaciones El Cartel Récord Inc., y Los Cangris Inc., los cuales “hoy en día no se le han provisto al demandante”.

De acuerdo al último acuerdo alcanzado entre las partes, la licenciada y cantante Mariel Colón Miró, quien representó al convicto narcotraficante mexicano y exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, es la persona encargada de recopilar los documentos que faltaban para que pudieran entregarse al demandante.

Defienden movimientos bancarios

De otro lado, los licenciados, en nombre de su cliente, defendieron unos recientes movimientos bancarios y transferencias de las cuentas de las entidades a un “banco que ofreciera mejores intereses y protección” y alegaron que la acción “no alteró los términos ni las obligaciones contenidas en la sentencia” del tribunal.

Según la sentencia final que emitió el juez superior el 26 de diciembre de 2024, $75 millones que están en las cuentas de ambas entidades deben mantenerse intocables por un periodo de 30 días.

Mientras, el resto del dinero se debe mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transación que sea mayor de $10,000 debe contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse el desembolso.

Según la representación legal del artista, el cambio de banco ocurrió según lo conversado y acordado entre las partes, sus abogados y el propio juez en la vista del 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, el documento no revela cuánto dinero hay en las mencionadas cuentas.

“Al lograrse el cambio en el banco y tomar control el demandante de las cuentas, se comenzaron a llevar a cabo los cambios en protección y maximización del dinero de las entidades, por lo que se realizaron los movimientos bancarios y las transferencias de las cuentas de las entidades a un banco que ofreciera mejores intereses y protección”, detallaron los abogados.

Sin embargo, aseguraron que “información tergiversada del reciente cambio de las cuentas bancarias de las entidades, otra vez se “filtró” y fue publicado a pesar de la referida información ser privada y completamente confidencial. Esta información se publicó... incompleta, induciendo a error y con intención de tergiversar, como exponer información delicada en otro intento de hacer daño".

Asimismo, afirmaron que “la transferencia de las cuentas hacia Oriental Bank repercutió en un beneficio inmediato para las entidades, quienes disfrutarán un aumento de un 0.84% a 3-4.5% anual en concepto de intereses bajo una cuenta segura y sin riesgo. El referido cambio no conllevó gasto ni distribución de capital para el dueño, contratista o ningún tercero, ni consecuencias contributivas para las entidades”.

Preocupado Daddy Yankee

“Preocupa al demandante que lo conversado entre las partes y abogados en cámara y/o que documentos que siquiera tiene el demandante se estén filtrando, que los documentos pertenecientes a las entidades estén siendo publicados contra la confidencialidad de estos y se exponga también la privacidad de oficiales y la familia como ocurrió cuando se publica también hasta un antiguo y revocado testamento de dos suscritos por ambas partes aquí, en intento de dañar a uno de los hijos en común", plantearon.

Por tanto, se solicitó al juez que “emita orden clara decretando estos asuntos, documentos e información de negocios y partes, son confidenciales y que se prohíbe la publicación de cualquiera y de ninguno”.

A esta petición se sumó la defensa de las corporaciones El Cartel Récords Inc., y Los Cangris Inc., cuyo abogado, Jean Paul Vissepó Garriga, que radicó una moción para que se dicte orden al respecto.

Las demandas por el acceso a las corporaciones comenzaron semanas después de que el artista Daddy Yankee revelara que se divorciaría de su esposa y luego que sus abogados revelaron una presunta transferencia fallida de $100 millones de las cuentas corporativas de ambas empresas a las cuentas personales de las demandadas: Mireddys y Ayeicha González Castellanos. Esta última cuñada del artista urbano.

Cabe destacar que, a pesar de que se han celebrado ya tres vistas judiciales en el caso (dos de ellas de forma presencial), la defensa del artista continúa denunciando que las demandadas no han cumplido con lo que ordenó el tribunal.