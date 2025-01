Cynthia Klitbo revela que podría hacer Uber tras perder sus ahorros en estafa

La actriz mexicana Cynthia Klitbo compartió a través de una transmisión en vivo la situación económica que atraviesa tras ser víctima de una estafa que generó la perdida de todos sus ahorros.

A raíz de la crisis que enfrenta, la villana de telenovelas ha tenido que vender algunas pertenencias y pidió a sus seguidores que no tomen con sorpresa su decisión de hacer Uber.

"Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a vender en hospitales. Tengo manitas, cocino bien sabroso, se limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para ser uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber", afirmó Klitbo.

"Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles", expresó.

"Lo peor que puede pasar es decir, pues no tengo. Ya les dije, si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo", recalcó.