Sam Moore, que cantó 'Soul Man' en el dúo Sam & Dave, muere a los 89 años debido a complicaciones quirúrgicas

Sam Moore, el sobreviviente de la voz media y más alta del dúo de la década de 1960 Sam & Dave, conocido por éxitos tan decisivos de la época como “Soul Man” y “Hold On, I'm Comin'”, falleció. Tenía 89 años.

El publicista Jeremy Westby dijo que Moore murió el viernes por la mañana en Coral Gables, Florida, debido a complicaciones durante la recuperación de una cirugía. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Moore, cuyos admiradores iban desde Al Green hasta Bruce Springsteen, fue incluido junto con Dave Prater en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992.

En Stax Records, con sede en Memphis, Tennessee, Moore y Prater se situaron sólo por detrás de Otis Redding como las mayores estrellas del sello. Transformaron el “llamado y respuesta” de la música gospel en un frenético espectáculo en el escenario y grabaron algunos de los éxitos más duraderos de la música soul, entre los que también se incluyen “You Don't Know Like I Know”, “When Something is Wrong With My Baby” y “I Thank You”.

La mayoría de sus éxitos fueron escritos y producidos por el equipo de Isaac Hayes y David Porter y contaron con la participación de la banda de la casa Stax, Booker T. & the MGs, cuyo guitarrista Steve Cropper recibió uno de los reconocimientos más famosos de la música cuando Sam y Dave gritaron "Play it, Steve" a mitad de "Soul Man".

Como muchos grupos de soul de los años 60, Sam & Dave se desvaneció después de esa década. Pero “Soul Man” volvió a las listas de éxitos a fines de los años 70, cuando los “Blues Brothers” John Belushi y Dan Aykroyd la grabaron con muchos de los mismos músicos. Moore tenía sentimientos encontrados sobre el hecho de que el éxito se asociara con las estrellas de “Saturday Night Live”, recordando que los jóvenes creían que se originó con los Blues Brothers.

En 2008, la película “Soul Men” mostraba a un par de cantantes mayores y distanciados que tenían un parecido bastante leve con Sam y Dave. Moore perdió una demanda alegando que el parecido era demasiado grande.

También pasó años demandando a Prater después de que Prater contratara a un sustituto y saliera de gira como New Sam & Dave. Prater murió en un accidente automovilístico en Georgia en 1988.

En 1993, Moore estuvo entre los numerosos artistas que presentaron demandas judiciales contra la industria discográfica por haberles estafado y haberles privado de sus prestaciones de jubilación. Moore y otros artistas demandaron a varias compañías discográficas y a la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio.

Moore dijo a The Associated Press en 1994 que se unió al esfuerzo legal después de enterarse de que, a pesar de sus discos de ventas millonarias, su pensión ascendía a sólo 2.285 dólares, que podía tomar en un solo pago o en pagos de 73 dólares mensuales.

“¿Dos mil dólares por mi vida?”, dijo Moore entonces. “Si estás sacando provecho de mí, dame algo también. No me des pan de maíz y me digas que son galletas”.

Moore también se involucró en la política. Escribió la canción “Dole Man”, inspirada en “Soul Man”, para la campaña presidencial del republicano Bob Dole en 1996. En 2017, fue uno de los pocos artistas que actuaron en las festividades de la toma de posesión del presidente republicano Donald Trump. Ocho años antes, Moore había objetado cuando la campaña del candidato presidencial demócrata Barack Obama utilizó “Hold On, I'm Comin'”.

Moore nació el 12 de octubre de 1935 en Miami y comenzó a cantar en la iglesia.

Él y Prater actuaron en clubes de soul y R&B en los años 50, pero no se conocieron hasta 1961 en Miami. Moore ayudó a Prater a escribir la letra de una canción y rápidamente se convirtieron en un dúo local popular. En 1965, después de firmar con Atlantic Records, el productor Jerry Wexler los envió a la subsidiaria Stax del sello en Memphis.

Moore y Prater discutían a menudo y Moore le dijo a la AP en 2006 que su adicción a las drogas, que abandonó en 1981, influyó en los problemas de la banda y más tarde hizo que los ejecutivos del mundo del espectáculo se mostraran recelosos de darle un nuevo comienzo. El dúo se separó en 1970 y ninguno de los dos volvió a tener un gran éxito, aunque Moore trabajó a menudo con Springsteen, a quien Moore llamaría uno de sus amigos más cercanos. Actuaron juntos en el escenario y cantaron en los álbumes del otro, incluido el enérgico dueto “Real World”.

“RIP Sam Moore”, publicó Steve Van Zandt, el músico acompañante de Springsteen, en X. “Uno de los últimos grandes Soul Men. Él y Dave Prater fueron la inspiración para que Johnny y yo fundáramos Southside Johnny and the Asbury Jukes. Un hombre importante, justo y maravilloso”.

Se casó con su esposa, Joyce, en 1982, y ella lo ayudó a conseguir el tratamiento para su adicción, al que atribuye haberle salvado la vida.

“Hice muchos cruceros, hice muchos espectáculos de viejas canciones” durante esas luchas, dijo, y agregó que una vez abrió un concierto para un grupo de imitadores de Elvis.

“Es gracioso pensar en eso ahora. Hice muchos shows en los que, si hacía un show con un show antiguo, tenía que hacer una audición”, dijo. “¿Pero sabes qué? Mantienes la boca cerrada, te levantas y cantas tan fuerte y actúas tan duro como puedes, y consigues un poco de dinero y sigues con tus cosas e intentas pagar esas cuentas. Me río de eso ahora, pero en ese momento, hombre, era muy serio”.

Moore siguió grabando y cantando. Fue un intérprete frecuente en el Kennedy Center Honors y cantó para Obama y otros presidentes.

A Moore le sobreviven su esposa, Joyce; su hija, Michell; y dos nietos.