Actriz Natalia Alcocer se retira implantes de senos: "Es un factor menos para que vuelva la depresión"

Es un factor menos para que vuelva la depresión", afirmó Natalia Alcocer tras dar a conocer que se retiró los implantes mamarios, los cuales podrían haber afectado su salud mental.

La actriz mexicana explicó que tomó la decisión de "explantarse" debido al síndrome de Asia, que se produce cuando el organismo reacciona de forma autoinmune a una sustancia extraña, y los golpes que había sufrido en los senos durante su participación en realities de retos de supervivencia.

"Hoy cumplo diez días después de haber tomado la decisión de explantarme las mamas, decisión que tomé por muchos factores: golpes en algunos proyectos, lactancia, pero la más importante, la posibilidad de que los implantes estuvieran colaborando a la ansiedad que sentía durante mi proceso de depresión", expresó Alcocer en un vide publicado en su Instagram.

La exconcursante de "La Isla" y "La casa de los famosos" confesó sentirse como una persona diferente luego de someterse a dicho procedimiento.

"Desde que salí de la operación me siento otra persona, y no sé si fue mental, pero me siento muchísimo más a gusto conmigo misma, más activa, puedo dormir mejor, y lo más importante, un factor menos para que vuelva la depresión", concluyó.

Alcocer se unió a la larga lista de famosas que deciden retirar sus implantes mamarios tras sufrir el síndrome de Asia. También lo hicieron Bárbara Bermudo, Ana Brenda, Giselle Blondet, Michelle Renaud, Ashley Tisdale, Marjorie de Sousa y Michelle Renaud.