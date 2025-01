Actriz Brooke Shields revela que un doctor le realizó un rejuvenecimiento vaginal sin su consentimiento

La actriz y modelo Brooke Shields reveló que un doctor le practicó un rejuvenecimiento vaginal sin su consentimiento.

Todo pasó hace 19 años cuando su ginecóloga le recomendó realizarse una reducción de labios vaginales, sin embargo el cirujano que la operó le hizo la otra intervención sin que ella diera permiso.

De acuerdo a Us Weekly, la estrella de “Lago azul” compartió ese episodio en sus memorias “Not Allowed to Get Old”.

En el libro, Brooke menciona como su doctor se jactó de haberle regalado un “bono”, que ella nunca pidió: “Se sintió como una invasión, una especie de violación extraña”, explicó.

“Nada indicaba que necesitara ser más tensa, más pequeña, más firme o más joven, especialmente en esa área”, dijo en entrevista con el citado medio.

Asimismo, confesó que durante mucho tiempo no le contó a su marido eso que había sucedido.

"Mentiría si dijera que no me avergüenza compartir esta información tan íntima. Pero si queremos cambiar la forma en la que abordamos y hablamos sobre la salud de las mujeres, entonces debemos abrirnos sobre problemas incómodos, pero muy reales", dijo.

La autobiografía sale a la venta el próximo 14 de enero.