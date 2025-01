William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez: "Estoy soltero"

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez pasaron Año Nuevo juntos con sus hijos, el actor negó que haya vuelto con su expareja.

"No he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza", le dijo el actor al paparazzi Jordi Martin para “El gordo y la flaca”.

El protagonista de “Sortilegio” recalcó que solo estuvieron juntos en las festividades por sus hijos, Christopher y Kailey: "Quiero estar con mis hijos, estoy soltero".

También aclaró que el 31 de diciembre se fue con su hija y la familia de la novia de su hijo, pero que en ningún momento tuvo la intención de “escaparse” con Gutiérrez.

En abril de 2024, Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación de William Levy y una serie de situaciones salieron después de eso, tal como la visita de la policía en varias ocasiones a su casa.

Se recuerda que se publicó en video de una cámara policial donde aparecían ella y su hija, Kailey Levy, tratando de entrar a la casa de William Levy, quien supuestamente se encontraba con otra mujer en la habitación que compartía con la actriz, tras su separación.

En abril, People en Español reveló que la policía visitó en cuatro ocasiones la casa de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el condado de Broward, en Florida, por altercados entre ellos.

El último incidente se registró el 2 de marzo de 2024, cuando Gutiérrez llamó a la policía tras acudir a la casa con su hija Kailey, de 14 años, y dos sobrinas que estaban de visita desde California. Kailey entró a la casa con sus primas y luego llamó a Gutiérrez.