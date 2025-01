Romeo Santos acata las normas y no canta 'Suegra' en el último show de "Cerrando Ciclos"

Luego de desafiar a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) en la tercera función de Cerrando Ciclos interpretando la canción “Suegra” y con las expectativas de que repitiera la hazaña en la cuarta función, finalmente Romeo Santos acató al llamado de la entidad y no cantó el controversial tema.

A pesar de que fanáticos le solicitaron al vocalista de Aventura que cantará el sencillo censurado en el país, este se adelantó diciendo que le podría traer problemas y continúo con el repertorio de la agrupación, dejando de lado la actitud desafiante del domingo pasado.

“Ellos me censuraron esa canción, pero no hay problema. Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, fueron las palabras con la que “The King” introdujo la canción en la función del 29 de diciembre.

“El año pasado unos necios, ilusos, desubicados… me censuraron una canción que no decía absolutamente nada malo”, apuntó el artista en esa ocasión al referirse a la CNEPR, quienes prohibieron de manera unánime la difusión del tema “Suegra” por presunto lenguaje inapropiado y atropellante.

Defendió la canción que sobrepasa los 27 millones de reproducciones en Youtube, como una con la que buscaba incitar la dominicanidad y la esencia de la bachata, así como un homenaje al fenecido comediante Luisito Martí “Balbuena”, a quien interpretó en el video oficial.

Tras esta presentación, el CNEPR no demoró en enviar un mensaje a Romeo Santos y a Saymon Díaz, donde manifestaron que la acción del compositor seria analizada.

"Nadie, ni ustedes, están por encima de leyes y normas. La actual Comisión Nacional de Espectáculo Públicos y Radiofonía analiza su caso y el desafío (con insultos incluidos) que hizo Santos a una institución estatal en una instalación oficial durante su concierto Cerrando Ciclos", cita el comunicado enviado a LISTÍN DIARIO.

A cuatro días del espectáculo Saymon Díaz, organizador del concierto, reveló en rueda de prensa que habló con la ministra de Cultura, Milagros Germán y Geovanny Cruz viceministro de Creatividad y Formación Artística y presidente interino de CNEPR a fin de levantar las restricciones y que Romeo cantara la canción sin objeción en el último show, no obstante, al parecer el levantamiento de la medida no fue posible.

Censura

A inicios de marzo de 2023, mediante la resolución No.001/2023, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) prohibió de manera unánime la difusión de la canción por supuesto lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante”. Ese mismo día el artista estrenó el videoclip de la composición, que había filmado en septiembre de 2022.

La decisión del CNEPR tuvo lugar bajo el alegato de que tanto la radio como la televisión, al igual que los espectáculos públicos, tienen la función de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana y con ello fortalecer e integrar a la sociedad.

El 27 de febrero, el compositor publicó a través de su Instagram un adelanto del audiovisual de "Suegra" y dijo que la cultura dominicana es difícil de complacer, a propósito de la amenaza a su composición.

"Entre muchas cosas favorables el dominicano se distingue por su jocosidad y creatividad. Otro elemento que nos caracteriza es nuestro humor negro", afirmó.

Cuarta función

Con un concierto que inició pasada las 10:50 de la noche, Aventura cantó unas 45 canciones de su repertorio llevando a la fanaticada en un vaivén de emociones recordando las canciones con las que se enamoraron del grupo y las más recientes.

El show que inició con “Por un segundo”, se extendió por dos horas y media de concierto, en la que “Los Tinellers” no dejaron de cantar y dramatizar las canciones y los aventureros de corearlas y vivirlas en cada estrofa mientras bailaban desde sus asientos.

La agrupación no dejó fuera a grandes éxitos como “La Boda”, “Amor de madre”, “Hermanita”, “Su veneno”, “Un beso”, “Todavía me amas”, “Mi corazoncito”, “Yo quisiera amarla”, “Un chi chi”, “Alexandra”, "Trampa de amor", “Angelito”, entre otras.