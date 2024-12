Britney Spears vuelve a generar preocupación: "Cumplo cinco años y tengo que ir al kínder"

Britney Spears ha preocupado una vez más a sus fanáticos. Y es que durante su cumpleaños 43, la cantante afirmó que cumple cinco años.

Britney pareció en un video para quejarse sobre las fotos de paparazzi que circularon de ella subiendo a un avión en Los Ángeles: "No estoy muy segura de por qué los paparazzi me hacen subir a un avión luciendo como si llevara una máscara de Jason [Voorhees]. Ni siquiera se parece a mí. No sé por qué tengo una linterna en la mano, honestamente, creo que mi amigo me la dio accidentalmente".

Asimismo, se refirió a su cumpleaños del pasado 2 de diciembre: "De todos modos, es mi cumpleaños. No cumplo 42, cumplo cinco este año. Cumplo cinco años y... tengo que ir al jardín de infantes (kinder) mañana".