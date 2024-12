Francisca explica cómo una fanática terminó viviendo con su madre: "Eres una hermana para mí"

"Para los que no saben, Mey es una hermana que me regaló la vida. Ella y su mamá eran fanáticas mías, ella perdió a su mamá, irónicamente la vida la envió a vivir con la mía, convirtiéndose en una hija para mi mamá y en una hermana para mí", contó Francisca al borde del llanto.

La comunicadora y actriz explicó en el especial de "Despierta América" con motivo al Día de Acción de Gracias cómo una admiradora suya terminó viviendo en casa de su madre, Divina Montero.

Durante la más reciente emisión del legendario programa matutino de Univisión, Francisca presentó a Mey, la joven que se convirtió en su hermana menor tras perder a su madre, quien también seguía y apoyaba el trabajo de la presentadora desde que fue proclamada como la ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina 2015.

Por su lado, Montero reveló que conoció a Meybeline por redes sociales, la vía que usó para acercarse a la artista, y aunque sus hijos se resistían a la idea de hacerla parte de la familia por seguridad, aceptó recibirla en su hogar.

"Yo decía que lo que mi corazón me decía era que ella era una niña de bien, ¿por qué? porque su mamá también era una niña de bien, su mamá tenía un corazón enorme, su mamá era temerosa de Dios y mi corazón, cuando yo hablo con alguien, mi corazón no se equivoca", dijo Montero.

"Es una niña dulce, amable, cariñosa, respetuosa y de verdad no me arrepiento, no me arrepiento de ese ser humano tan extraordinario. Meybeline es un regalo que Dios me mandó porque así lo puedo describir, es una niña maravillosa, es mi compañera y eso me ha llenado la vida de alegría", añadió.

Montero considera a Mey como su compañera y entiende que ella ocupa el lugar de sus hijos, quienes tuvieron que formar sus propias familias.