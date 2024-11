Nick Hernández a Carolina Sandoval: "Tú no puedes demostrar cosa que no eres, que eres millonaria"

Luego de Carolina Sandoval ofrecer las primeras declaraciones sobre la demanda de divorcio que sometió su esposo Nick Hernández, el empresario respondió y la acusó de querer aparentar ser millonaria, gastar dinero en lujos y no invertir, causando "un colapso financiero".

Sandoval explicó que Hernández había expresado su descontento por la exposición que ella le daba a la vida privada de ambos y afirmó que tienen problemas económicos generados debido a que él como CEO estaba descuidando la empresa que ella creó.

Con respecto a esto, Hernández no hizo caso omiso y dijo en una transmisión en vivo en su Instagram: "Yo la amo y la quiero mucho, pero las finanzas ahogan esta relación porque tú no puedes demostrar cosa que tú no eres, tú no puedes demostrar que tú eres millonaria".

Hernández contó que a inicio de su matrimonio tenía que hacer los quehaceres domésticos mientras la presentadora trabajaba en televisión hasta que pudiera conseguir su residencia.

"Mientras ella brillaba en la televisión yo era el amo de casa, entonces yo lavaba, yo cocinaba, yo limpiaba la casa, hacía mercado, eso era lo que yo hacía porque cuando tú llegas tienes que hacer eso para que no te pongan traba con el proceso de los permisos", detalló.

Asimismo, Hernández negó haber sido mantenido y afirmó que se encargó de advertirle a Sandoval sobre las consecuencias de sus gastos innecesarios, que iban desde viajes hasta alquilar un apartamento en Madrid, así que se vio obligado a aceptar sus decisiones, incluso de renovar votos matrimoniales en España en medio de la crisis que estaban enfrentando.

"Se le ocurre alquilar un apartamento en Madrid de 2500 EUR mensuales que permanece vacío durante 8 meses del año y solamente sirve para guardar abrigos de invierno. Esas son las decisiones que hace mi esposa que después dice que son fallas mías", señaló.

"La mejor etapa del negocio fue en la pandemia, luego pasó la pandemia y el mercado de las fajas se mantuvo, luego Facebook hizo un famoso cambio en el algoritmo en donde los ingresos que venían por esa fuente cayeron considerablemente", expresó.

"A pesar de que yo hacía las recomendaciones de que no nos fuéramos de viaje, Carolina quería viajar, quería conocer porque no había viajado y, bueno, yo tenía dos opciones: o en ese momento nos divorciábamos porque no me estaba haciendo caso en las recomendaciones que eran importantes o le seguía la corriente y ya veremos qué pasa. Y le seguí la corriente", explicó.