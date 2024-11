Carolina Sandoval tras su separación: "Nuestras mejores fotos y mejores viajes estaban llenos de crisis"

Para el día de su cumpleaños 51 que celebró el pasado fin de semana en La Romana, República Dominicana, la comunicadora venezolana Carolina Sandoval recibió un mensaje de felicitación de su esposo Nick Hernández, sin sospechar que él había puesto una demanda de divorcio tras nueve años de casados.

El domingo, Sandoval viajó hacia Madrid para conocer el hijo recién nacido de su primo que vive en España. Al llegar y alistarse para ir al hospital para ver por primera vez al bebé, su celular comenzó a sonar.

"Me escriben de Univision, de todos lados, Carlos Mesber, todo el mundo y me muestran la demanda de divorcio. No tenía ni la más mínima idea de lo que me estaban hablando", aseguró en una entrevista con People en Español.

"El viernes me fui a La Romana, el domingo me felicitó, y el lunes me entero que puso el 18 de noviembre la demanda de divorcio, bajo estas condiciones. Él me decía que pensaba envejecer juntos", continuó.

Por su lado, Hernandez reveló a Las Top News que intentó salvar el matrimonio y que sometió el divorcio aún amando a su esposa.

"Antes de tomar la decisión busqué opciones de salvar nuestro matrimonio, pero no lo logré. No hubo sorpresas, desde hace tiempo lo estábamos conversando. La amo con todo mi corazón, pero una relación es de dos", dijo.

La pareja tiene una hija en común, Amalia Victoria, de 8 años, con quien la presentadora de televisión estuvo en Casa de Campo y quien la acompaña en Europa.

Sandoval explicó que Hernández había expresado su descontento por la exposición que le daba a la vida privada de ambos y que también se molestaba por la relación de su hija Bárbara ya que a veces el novio de la joven se quedaba a dormir en la casa.

"Cuando era niña, ella no encontró en Nick a un papá porque nunca pensamos en ponérselo como un papá. Él la conoció de 11 años, pero nunca hizo una relación tan cercana con él, pero lo respetaba porque era el papá de su hermana", contó.

Con respecto a las fotografías del viaje que hicieron a Roma para celebrar el cumpleaños de Hernández y donde se veían enamorados y felices, Sandoval afirmó que no eran falsas, aunque lo negativo ocurría luego.

"Nuestras mejores fotos, nuestros mejores viajes siempre estaban llenos de una crisis. Siempre fueron muchos problemas porque él decía que yo quería todo lo lujoso, todo lo que no se podía, y yo lo veía como que una cosa llamaba la otra", mencionó.

"Lo que vieron del momento que funcionó era así. Yo no hacía nada más la foto para Instagram. Yo convertía la foto de Instagram en realidad. Yo empecé a crear memorias", añadió.