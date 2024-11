Wilkins entre “Truenos y silencios” en enero al Teatro Nacional

Luego de varios años de ausencia de los escenarios dominicanos, Wilkins de Puerto Rico presentará su gira “Truenos y silencios” el sábado 18 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.

“Truenos y Silencios”, que llega de la mano de la productora de eventos BigStarSD, ya se presentó el pasado 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

El denominado "Rockmántico" interpretará canciones que ha estado lanzando en el último año y medio, y que forman parte de lo que será el álbum número 50 de su extensa y exitosa carrera musical.

“Hey, No Te Vayas”, “Prométeme Que Nunca Me Dirás Adiós”, y “Amor en el Tequila A Go Go” son los recientes sencillos lanzados.

Por supuesto, el concierto de Wilkins también tendrá esos temas emblemáticos que no pueden faltar y que el público los solicita, afirmaron los productores.

“Bella Sin Alma”, “Tratándose de Ti”, “Yo Apuesto a Mí”, “Un Nuevo Amor”, “El Sucesor”, “Qué Me Pasa Contigo”, “Pensamiento y Palabra”, “Margarita”, “Sopa de Caracol”, “Mi Problema Eres Tú”, “Cómo No Creer En Dios” y “Sereno”, entre muchos otros. Su éxito “El Tornillito”, grabado junto a la estrella dominicana Toño Rosario, también forma parte de este repertorio.

“Estoy sumamente emocionado de regresar a este país hermano que siempre ha acogido mi música con tanto respeto. ¡Ya era hora que realizáramos este encuentro! Estar con ustedes, tenerlos de cerca, va a ser enriquecedor para mí. Gracias por tantos años de amor y cariño. Nos vemos pronto”, expresa Wilkins.

El cantautor continúa sumergido en varios proyectos, como la gira y la grabación de su disco en Argentina.

También en la filmación del documental del proceso de la grabación del disco, para que sus seguidores formen parte de este viaje musical, ya que muy pocos artistas logran llegar a su álbum número 50.

El documental anterior “Wilkins, Su Locura y Gloria” fue estrenado por televisión.

Además, participó en varios festivales a nivel internacional incluyendo el Puerto Rico Film Fest donde resultó ganador.

Por otro lado, se encuentra filmando la película sobre su vida.

El largometraje es una coproducción entre Puerto Rico y Argentina que cuenta con la participación de actores y equipo técnico de ambos países.

El filme, que se espera esté listo para el segundo trimestre del año entrante, presentará sucesos de su vida personal.