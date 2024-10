Es oficial. Lana Del Rey y el guía turístico del pantano de caimanes Jeremy Dufrene se casaron en Luisiana el mes pasado.

Después de unas semanas de especulación sobre el estado de su relación, la licencia de matrimonio de Del Rey y Dufrene fue firmada y devuelta al Secretario del Tribunal de Lafourche, donde se presentó el viernes.

El documento, obtenido por The Associated Press, enumera al pastor de Los Ángeles Judah Smith, quien ha sido pastor de Justin Bieber, como oficial. La quinta pista del álbum de Del Rey de 2023, "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" se titula "Judah Smith Interlude", en el que Smith es un coguionista acreditado.

TMZ informó inicialmente el 26 de septiembre que la cantante, nacida Elizabeth Woolridge Grant, y Dufrene habían obtenido una licencia de matrimonio. La Associated Press confirmó que se había obtenido una licencia del Secretario de la Corte de Lafourche Parish el 23 de septiembre, pero no fue devuelta y procesada de inmediato.

En el estado de Luisiana, las licencias de matrimonio están destinadas a ser devueltas por el oficiante a la oficina emisora dentro de los 10 días posteriores a la ceremonia, pero se hacen excepciones, dijo la oficina del secretario. La licencia debía expirar el miércoles.

El 26 de septiembre, a las 3:33 p.m., la licencia dice que Del Rey, de 39 años, y Dufrene, de 49, se casaron en Des Allemands, Luisiana, en el pantano donde trabaja como capitán en Airboat Tours por Arthur. La licencia enumera una casa en Des Allemands, una comunidad no incorporada en St. Charles Parish, como residencia tanto de Del Rey como de Dufrene.

No está claro cuándo la pareja comenzó a salir, pero hay fotos de la pareja junta que se remontan a 2019, cuando Del Rey hizo una de las giras de Dufrene.

La artista 11 veces nominada al Grammy ha sido celebrada durante mucho tiempo por su pop nostálgico y romántico, que a menudo hace referencia a imágenes de Americana vintage. Ha lanzado nueve álbumes de estudio y es quizás más conocida por su éxito Top 10, "Summertime Sadness" de su álbum multiplatino de 2012, "Born to Die".

Los representantes de Del Rey no confirmaron el matrimonio cuando se les contactó para hacer comentarios el mes pasado y no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.