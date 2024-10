Elizabeth Gutiérrez sobre las declaraciones de William Levy: “En ningún momento he querido lastimarlo”

Elizabeth Gutiérrez reaccionó a las declaraciones de su expareja William Levy, quien negó las versiones que ha dado la actriz anteriormente sobre su ruptura.

Gutiérrez estuvo de acuerdo con Levy en que lo más importante para ellos son sus hijos, Christopher y Kailey y también aseguró que nunca ha querido lastimar al actor.

"En ningún momento he querido lastimarlo, para nada. Estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas", afirmó.

“Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos", dijo la actriz en “Despierta América”

Agregó: "Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos".

El protagonista de “El rostro de Analía” expresó que la separación es un tema que les afecta a todos y “nunca he dicho que solo me afecta a mí”.

También indicó que no seguirá con el dime y direte entre ellos: "Lo primordial son mis hijos obviamente. Ellos son lo más importante en toda esta situación y por eso no voy a hablar para nada, no voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiario en nada a nadie".

“Cualquier cosa que yo le tenga que decir le Puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas, como siempre he tratado de hacer, dentro de nuestra casa".

Se recuerda que en una entrevista exclusiva con “El gordo y la flaca”, Levy desmintió a la madre de sus hijos de todo lo que dijo de la separación: “Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado".

"Ha sido un momento difícil no solamente para mí, sino para mis hijos. Una separación es de dos no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre”.

El protagonista de “Sortilegio” indicó que le dio “lo mejor” a Elizabeth y señaló que en una relación la mujer “no está solo para sentarse y recibir del hombre, el hombre también necesita recibir de una mujer y no cosas materiales, sino amor , respeto, admiración (…) Hay cosas que me han faltado todos estos años”.

Levy, quien se encuentra en estos momentos en España filmando una película, manifestó que se ha mantenido callado todo este tiempo para proteger a sus hijos, Christopher y Kailey. También expresó que ha sido el mejor de los padres para sus retoños.

SOBRE EL ALTERCADO QUE INCLUYÓ A LA POLICÍA

El actor cubano se refirió a la situación de marzo de este año cuando su expareja llamó a la policía porque supuestamente estaba con una mujer en la casa de ambos.

El informe policial obtenido por Us Weekly, señala que Kailey, dijo a los agentes que entraron a la casa de la familia cuando escucharon la voz de una mujer procedente del dormitorio de su padre. Cuando intentó entrar, Levy supuestamente la empujó para impedir que entrara.

Levy negó que haya estado con una mujer, pero que de haber estado con alguien, estaba en todo su derecho porque ya tenía cuatro meses separado de Elizabeth.

"Primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho.

Estamos separados, no estábamos juntos hace ya cuatro meses. Entonces, yo tenía todo el derecho de hacer si lo que yo quería. En segunda, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir y me vea de verdad con una mujer ahí en el acto", dijo.

Agregó: “Eso es una buena imagen que a mi hija nunca se le iría la cabeza, ¿sabes?. Nunca la podría en esa situación".

También desmintió los rumores que aseguraban que no se encontraban en condiciones apropiadas, además de revivir el momento cuando Kailey entró a su habitación. "Mi hija entra directamente, me rompe la puerta y me dice: '¿ ¿Con quién estás?'. O sea, fue, entró y rompió la puerta con el pie... En ningún momento fue que entró a buscar ropa. Eso no es así. Pero se han hecho muchas cosas que han sido en contra mía y que no son ciertas"

Sobre las demás acusación de violencia y que tenía “encarcelada” a la actriz dijo: “Nunca pasó nada, nunca pasaron las cosas que se me acusaron, nunca . O sea, nunca hubo una acusación, nunca fue cierta y nunca fue probado. Entonces, ¿a quién le crees más, a la policía oa alguien más? , no se corrompe a un policía".