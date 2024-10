Anthony Santos: un artista atípico que gravita en medio de misterios y fiestas de "apaga y vámonos"

Las fiestas son el goce total de Anthony Santos. Las suyas son de “apaga y vámonos”. Literalmente son hasta que salga el sol. Es famoso por eso.

La fiesta es su santuario. Como un rito religioso, en esas horas de devoción mayimbista el culto se transforma en una celebración colectiva.

En su vida personal y en el escenario, “El Mayimbe” es un artista atípico, misterioso, de esos que van contracorriente y las fórmulas que propone la industria de la música a nivel mundial.

Mientras la gran masa artística busca notoriedad, visibilidad a toda costa, la manera de figurar en los medios masivos, “El Bachatú” prefiere esconderse en su guarida pueblerina de Montecristi.

A él no le importa presentarse en la televisión ni en ningún programa de radio o Youtube que tenga incidencia. Tampoco convoca a los encuentros con la prensa. Ni opinar de nada que suceda en la sociedad dominicana. Ni aparecer en las redes sociales en fronteo o externando sus opiniones sobre determinados sucesos o situaciones en el país.

Lo suyo es la música, la fiesta, su público y cuidar su imagen. Él cree en eso.

También es selectivo a la hora de presentarse en los lugares: “Me cuido mucho de eso porque el artista debe de cuidar su imagen, debe cuidar su popularidad, el artista no debe de quemarse tanto en los lugares, no debe de empalagar en los sitios”.

Mejor explicado por él: “Si yo voy a la capital hoy no tengo por qué volver al otro mes. Esta es la forma en que me manejo y me ha dado resultado. Si voy a la capital hoy y vuelvo el mes que entra te puedo asegurar que ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente ya fue y me vio, no va a ser lo mismo, entiendo que estoy asegurándome mi precio y le aseguro también la inversión que hace el empresario conmigo”.

¿Cómo manejas lo del cobro en las fiestas? Dicen que hay que pagarte por adelantado. ¿Es así?, le preguntó este redactor en una entrevista pasada.

Su respuesta: “Yo vendo mis bailes. No cobro puerta ni nada de eso. Yo tengo mi gente para manejar mi negocio... Sí, siempre me pagan mi dinero por adelantado”.

Anthony Santos es el artista popular mejor pagado en República Dominicana. Cifras millonarias se oyen entre los expertos en farándula. Que sus honorarios no varíen es un reflejo del posicionamiento que durante estas tres décadas registra de manera ininterrumpida.

“Estoy acostumbrado a manejar mucho tipo de gente. Cuando estoy en un escenario que hay mucha gente entonces es que yo me engradezco”, ha dicho en las entrevistas.