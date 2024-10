Laura Pérez y Carlos de la Mota pierden bebé que estaban esperando

La presentadora de noticias Laura Pérez Rojas compartió que ella y su esposo, el actor Carlos de la Mota perdieron un embarazo.

“Hace dos semanas más o menos, Carlos y yo nos enteramos de que estábamos embarazados ese bebe tan deseado por fin estaba de camino! Nos emocionamos mucho, nos alegramos… pero esa ilusión se desvaneció rápidamente al ver que mis niveles en sangre de la hormona HCG o la beta como suelen decirle (hormona del embarazo) comenzó a disminuir, siendo esto una clara señal de que el embarazo no estaba evolucionando bien”, dijo la comunicadora en Instagram.

La esposa del viceministro las Comunidades Dominicanas en el Exterior explicó que unos días después “lamentablemente el proceso de un aborto espontáneo inició”.

Laura expresó que decidió hacer público esto debido a que muchas mujeres pasan por este proceso solas y sin información.

“Nadie nunca me había contado que podías sentir todos los síntomas del embarazo y de un día para otro, no sentir absolutamente NADA, siendo esto la primera sospecha de que algo no estaba bien”, manifestó.

La presentadora y el actor son padres de Carla, de casi dos años, la hija de ambos y ella por su parte tiene a Mía, de una relación anterior.

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2022 en un reconocido restaurante de Santo Domingo con una ceremonia íntima rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.