Danna Paola revela que tuvo un romance con Neymar Jr.

Danna Paola despertó la curiosidad del conductor de "La Resistencia", David Broncano, sobre su relación con el fútbol después de que la cantante mexicana empezara a cantar el himno del Real Madrid durante una entrevista en el programa de televisión.

"Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho", dijo la artista. Esto desató la curiosidad del conductor, quien no dudó en preguntar si la pareja de Danna Paola es algún futbolista, pero ella respondió: "No, no, ya he estado con futbolistas y no".

Mientras, la producción insistía por saber la identidad del futbolista con el que Danna Paola tuvo un romance hasta que finalmente confirmó que salió con Neymar Jr., a quien conoció en París.

"Hagan su research, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho", pidió la también actriz.

"He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos", compartió.

Sobre el motivo que hizo que el affair con el jugador del Al-Hilal Saudi F. C acabara, la protagonista de "Patito feo" señaló que "me pude ir a tiempo".

Por su lado, el brasileño no ha comentado nada al respecto.