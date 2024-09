De la fama al escándalo: Estrellas de Hollywood acusadas de abusos sexuales

Desde que comenzó el movimiento #MeToo , una multitud de celebridades masculinas han sido acusadas de conducta sexual inapropiada, pero solo un puñado de aquellos en las industrias de la música y el cine han enfrentado cargos criminales.

Sean “Diddy” Combs ahora se ha unido a esa corta lista de estrellas procesadas.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein foto: Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool

El exmagnate del cine fue procesado tanto en Nueva York como en California después de que decenas de mujeres lo acusaran públicamente de agresión sexual.

En el caso de Los Ángeles, un jurado condenó a Weinstein en 2022 por violar y agredir sexualmente a una de las cuatro mujeres de las que fue acusado de abuso. Los tres cargos de culpabilidad involucraron a una actriz y modelo italiana que dijo que Weinstein apareció en su habitación de hotel, sin invitación, durante un festival de cine de Los Ángeles en 2013.

Weinstein, de 72 años, fue posteriormente absuelto de una acusación de agresión sexual hecha por una masajista que lo trató en un hotel en 2010. El jurado no pudo llegar a una decisión sobre los cargos que involucraban a otras dos acusadoras. Se declaró un juicio nulo por esos cargos.

En el caso de Nueva York, Weinstein fue condenado inicialmente en 2020 por violar a una mujer y agredir sexualmente a otra, tras semanas de testimonios desgarradores y gráficos de una serie de acusadoras. Pero su sentencia de prisión de 23 años y su condena fueron revocadas a principios de este año, cuando el tribunal más importante de Nueva York dijo que el juez de primera instancia permitió injustamente un testimonio basado en acusaciones que no formaban parte del caso.

Se ha programado un nuevo juicio y los fiscales de Manhattan presentaron esta semana una nueva acusación con acusaciones adicionales de otra mujer. El juicio estaba previsto que comenzara en noviembre, pero ahora es poco probable que comience antes de 2025.

Weinstein, quien también enfrenta varias demandas civiles presentadas por mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada, niega haber agredido sexualmente a nadie y está apelando su condena en California.

Bill Cosby

Bill Cosby Matt Rourke

La ex estrella del “Cosby Show” fue la primera celebridad en ser juzgada en la era #MeToo.

Fue arrestado en 2015 cuando un fiscal de distrito armado con evidencia recién desclasificada (la declaración perjudicial de Cosby en una demanda interpuesta por la administradora deportiva de la Universidad de Temple, Andrea Constand) presentó cargos contra él pocos días antes de que el plazo de prescripción de 12 años estuviera a punto de expirar. Constand acusó a Cosby de drogarla y agredirla sexualmente.

AP no suele identificar a las víctimas de agresión sexual sin su permiso, que Constand ha concedido.

Los jurados no pudieron llegar a un veredicto unánime cuando Cosby fue juzgado en 2017. En un segundo juicio, en 2018, fue declarado culpable y condenado a hasta una década de prisión. Pero en 2021, la Corte Suprema de Pensilvania dijo que el fiscal de distrito que tomó la decisión de arrestar a Cosby estaba obligado a cumplir la promesa de un predecesor de no acusar a Cosby, aunque no había evidencia de que ese acuerdo se hubiera puesto por escrito.

Cosby, que ahora tiene 87 años, ha sido acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por más de 60 mujeres. Él ha negado todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales.

R. Kelly

El músico R. Kelly sale del Centro Daley tras una audiencia en su caso de manutención infantil, el 8 de mayo de 2019, en Chicago. Foto: AP Foto/Matt Marton

Los jurados federales de Chicago y Nueva York condenaron a Kelly, ahora de 56 años, por delitos que incluyen la producción de material de abuso sexual infantil y cargos federales de tráfico sexual.

Nacido con el nombre de Robert Sylvester Kelly, fue sentenciado a 30 años en el caso de Nueva York el año pasado y a una sentencia mayoritariamente concurrente de 20 años en febrero en el caso de Chicago.

El hombre de 57 años fue acusado de usar su fama para abusar sexualmente de sus jóvenes fans, incluidos algunos que eran apenas niños, en un plan sistemático que duró décadas.

El compositor ganador de un Grammy y con ventas multiplatino también fue acusado de utilizar su séquito de representantes y ayudantes para conocer chicas y evitar que hablaran, una operación que los fiscales dijeron que equivalía a una empresa criminal.

Los abogados de R. Kelly están apelando sus condenas.

Sean “Diddy” Combs

Sean “Diddyy” CombsAP

El magnate del hip-hop fue arrestado en Nueva York el 16 de septiembre y fue acusado en un escrito de acusación formal de usar su “poder y prestigio” para inducir a víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a actuaciones sexuales impulsadas por drogas denominadas “Freak Offs”.

Los fiscales dijeron que utilizó la violencia y amenazas de chantaje para evitar que la gente hablara. Combs, de 54 años, enfrenta cargos federales de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual que podrían llevarlo a prisión por al menos 15 años si es condenado por todos los cargos.

Un juez rechazó el miércoles la propuesta del magnate del hip-hop de que espere su juicio por tráfico sexual en el lujo de su mansión de Florida en lugar de en una cárcel federal en Brooklyn .

Kevin Spacey

El actor estadounidense Kevin Spacey Alberto Pezzali/AP

El año pasado, un jurado de Londres absolvió al actor ganador del Oscar de los cargos de agresión sexual derivados de acusaciones de cuatro hombres que se remontan a 20 años atrás.

Tres hombres acusaron a Spacey de agarrarles agresivamente la entrepierna, describiéndolo como un depredador “vil” y “escurridizo y serpenteante”. Spacey dijo que era un “gran coqueto” que tenía aventuras consensuales con hombres y cuyo único paso en falso fue tocar la ingle de un hombre mientras hacía un “paseo torpe”.

La victoria judicial en Inglaterra se produjo después de que Spacey también se defendiera con éxito contra una demanda civil en Nueva York en 2022 presentada por el actor de “Star Trek: Discovery”, Anthony Rapp.

Cuba Gooding Jr.

El actor Cuba Gooding Jr.

La estrella ganadora del Oscar por “Jerry Maguire” se declaró culpable en 2022 de besar a la fuerza a una trabajadora en un club nocturno de Nueva York en 2018 y, a cambio, los fiscales retiraron los cargos que involucraban a otras dos mujeres que podrían haber llevado a una posible pena de cárcel si el caso hubiera ido a juicio y hubiera resultado en una condena.

Gooding también se disculpó públicamente por primera vez con otras dos mujeres que lo acusaron de comportamiento similar en encuentros separados, y se describió como una "figura famosa" que no tenía malas intenciones. Sus admisiones fueron parte de un acuerdo de culpabilidad que se produjo casi tres años después de que Gooding fuera arrestado.

Gooding le dijo al juez que “besó a la camarera en los labios” sin su consentimiento.

Danny Masterson

Danny Masterson Wade Payne

La estrella de “That '70 s Show” está cumpliendo una condena de 30 años a cadena perpetua por violar a dos mujeres.

Después de que un jurado inicial no logró llegar a veredictos sobre tres cargos de violación en diciembre de 2022 y se declaró un juicio nulo, los fiscales volvieron a juzgar a Masterson por los tres cargos.

En su segundo juicio, un jurado declaró a Masterson culpable de dos de los tres cargos de violación el 31 de mayo. Ambos ataques tuvieron lugar en la casa de Masterson en el área de Hollywood en 2003, cuando estaba en el apogeo de su fama.

No pudieron llegar a un veredicto sobre el tercer cargo, una acusación de que Masterson también violó a una novia de mucho tiempo.

Los fiscales alegaron que Masterson usó su prominencia en la Iglesia de la Cienciología (donde las tres mujeres también eran miembros en ese momento) para evitar consecuencias durante décadas después de los ataques, y las mujeres culparon a la iglesia por su vacilación en acudir a la policía por el caso de Masterson.