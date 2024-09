Nicky Jam confirma a la colombiana Juana Valentina como su esposa, que lo saca de su "insomnio"

“Insomnio” es el proyecto musical más personal de Nicky Jam, quien con los nombres de las canciones hace referencia a su estado actual: “Insomnio”, “El Bar” y “Casándote”, que con este último título evidencia su reciente vida de casado con la modelo colombiana Juana Valentina Varón.

Nicky Jam confirmó a LISTÍN DIARIO que Juana Valentina sí es su esposa y que es ella quien actúa en el videoclip dirigido por Daniel Granada de “La Cyber”, el tema número dos del álbum y que comparte con Luar La L.

"Yo no sabía que era mi esposa hasta que vi el video, yo cuando vi el video dije: '¿Esa no es mi esposa la que me dio el beso en el video?' (Risas)", bromeó Nicky, antes de admitir: "Sí, es mi esposa, estoy relajando, sí es mi esposa".

En ese sentido, relató que deseaba tener como protagonista del audiovisual una mujer con el perfil de su pareja, "morena, así del barrio, que tuviera ese flow, esa morena bonita del barrio. ¿Y qué mejor que la morena mía?".

Contrario a contribuir a una inactividad, la situación que Nicky Jam está atravesando con el alcohol lo inspiró a crear su nuevo material musical.

La octava entrega discográfica del artista puertorriqueño de origen dominicano se basa en su recorrido por “una zona oscura de rumba, fiesta, tomando y todo eso”, confesó en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

“Gracias a esa oscuridad en la que estaba me surgió la idea de hacer este disco mientras estaba en esa esquina y eso fue algo que me vino bien porque gracias a eso salieron estos tipos de canciones”, contó.

El exponente urbano, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, explicó que necesitaba desahogarse y como músico entiende que debía aprovechar cualquier momento en el que se encuentre, sin importar si es negativo o positivo.

“Para mí fue algo necesario, tenía que desahogarme y no hay mejor manera que expresarse por medio de su arte, entonces eso fue lo que hice, me expresé por medio de mi álbum, de mi música, de mi melodía”, señaló.

“Yo siempre he sido muy abierto con mis situaciones, nunca he sido una persona de esconder nada, yo hablo de lo que sea y hablé de mi problema, hablé de toda la situación y de eso se trata, y ¿qué mejor manera que por medio de la música?”, añadió.

Además de alcoholismo, el productor y compositor también sufrió adicción a las drogas, problema que planteó en su serie biográfica “Nicky Jam: El Ganado”, que estrenó en Netflix en el año 2018.

DE LOS NUEVOS TALENTOS

Sobre unirse a jóvenes talentos que apenas viven su etapa de veinteañeros, como Luar, Beéle, Trueno y Saiko, todos incluidos en el disco, fue aportarle frescura a sus 30 años de carrera.

“Son muchachos a los que yo les llevo 20 y pico de años, pero para mí es muy gratificante ver que puedo cantar con estos muchachos y todavía sonar fresco y sonar con lo que está pasando ahora”, destacó.

Luego agregó: "No muchas personas de mi edad pueden hacer eso, son muy pocos incluso los que tenemos mi edad dentro del género y todavía estamos vigente, entonces muy contento de grabar con todos estos chamaquitos y todavía romperla y sentir el respeto de ellos".

Video La Cyber - Nicky Jam x Luar La L | Video Oficial



UN MERENGUE EN SU DISCO

El sencillo que lleva el mismo nombre del disco, “Insomnio”, es un merengue que el cantante le regala a su segunda patria, a propósito de que su tío Marcos Caminero es un reconocido merenguero de la década de los 80 y hermano de su madre, Ysabel Caminero.

“Tú sabes que yo soy mitad dominicana, entonces tuve que sacar esa parte de mi sangre de merenguero, romper y dar. Mucha gente no lo sabe, pero mi tío era un merenguero muy famoso de República Dominicana, se llama Marcos Caminero”, manifestó en sus declaraciones a Listín Diario.

CONCIERTO EN SANTO DOMINGO

Durante la conversación con periodistas de LISTÍN DIARIO, Nicky Jam recibió la noticia de su próximo concierto en Santo Domingo, el 20 de diciembre de este año.

Asimismo, se une a la larga lista de artistas que llegan al país con sus espectáculos, siendo una plaza rentable para este tipo de entretenimiento.

“Me acaban de decir, antes de sentarme aquí, para el 20, el 20 de diciembre me están diciendo para hacer este concierto en la capital, el evento exacto no te puedo decir todavía, pero muy pronto lo vamos a promocionar por las redes sociales”, comunicó.