Cantante de Foo Fighters revela tuvo una hija fuera de su matrimonio y pide perdón a su esposa

El cantante y guitarrista Dave Grohl, líder de la banda de rock Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, reveló este martes que tiene un bebé fuera de su matrimonio y que planea ser un buen padre a la vez que intenta recuperar la confianza de su familia.

"Recientemente me he convertido en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre cariñoso y apoyarla. Amo a mi esposa y mis hijos, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganar su perdón", dijo en su cuenta de Instagram.

Grohl, de 55 años, que lleva casado con la exmodelo y productora Jordyn Blum desde 2003 y tiene tres hijas con ella de 10, 15 y 18 años, completa su mensaje pidiendo "consideración hacia todos los niños implicados".

Foo Fighters lanzó en junio de 2023 un nuevo disco, 'But Here we are', el primero tras la muerte accidental del baterista y confundador Taylor Hawkins y dieron conciertos en EE.UU. y Europa de mayo a septiembre, y en Australia y Nueva Zelanda de noviembre a enero de este año.