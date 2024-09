Pepe Aguilar revela pagó la lujosa boda de Ángela y Christian Nodal

Pepe Aguilar reveló que fue quien pagó la boda de su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, que se realizó el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda en Cuernavaca, Morelos, con invitados como Marc Anthony y Nadia Ferreira.

El patriarca de la familia Aguilar dijo que tal como es costumbre en la cultura mexicana, él corrió con todos los gastos de la fiesta, así respondió ante la pregunta de la locutora del programa “Los 40 Colombia”.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingue. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”, respondió Pepe Aguilar.

Sin embargo, Pepe no entró en detalles de cuánto gastó en la ceremonia.

El artista también confirmó que fue quien presentó a los jóvenes cuando su hija tenía unos 14 años y su yerno unos 19 y él lo contrató para una gira.

El comunicador y experto en moda español Jomairi Goyso fue uno de los 45 invitados que asistieron. Además, fue testigo por el lado de Ángela Aguilar.