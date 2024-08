Miss Guatemala es sustituida tras anunciar que está embarazada: "Me dijeron que mejor no"

Andrea Radford se despidió este domingo del Miss Guatemala 2024 tras anunciar su embarazo de seis meses y fue sustituida por Ana Gabriela Villanueva, primera finalista del concurso realizado en julio.

Aunque el video en el que reveló la noticia Radford asegura que decidió "embarcarme en un viaje igual de maravilloso y bendecido: el de ser madre", la mañana de hoy la beldad guatemalteca contó en una transmisión en vivo con el periodista Lucho Borrego que ella estaba esperando respuesta de Miss Universo.

"Ya se hizo oficial por parte de ellos la designación de mi sucesora y pues obviamente yo por eso luché muchísimo, por ser Guatemala ante el universo, pero yo no me quedé peleando de ninguno de los dos lados, si me dicen que no puedo, no puedo", expresó Andrea.

"Me dijeron que no tenían los protocolos, que mejor no", añadió.

Por su lado, el comunicador confesó que habló con ejecutivos de Miss Universo y le aseguraron que la modelo podía participar en estado de gestación, por lo que el certamen en Guatemala la hizo renunciar.

Durante la entrevista con Borrego, Radford admitió que "no quiero arrebatarle el sueño a alguien", ya que su sustitución fue pública.

"Me dejaron puerta abierta para poder ir el próximo año", explicó.