Jenny Blanco: "Golpearon al lobo hasta que mordió para poder decir que es malo"

"Golpearon al lobo hasta que mordió para poder decir que es malo", inició Jenny Blanco en su respuesta al conflicto con sus ex compañeras de "De Extremo a Extremo", Caroline Aquino, Sandra Berrocal, Nahiony Reyes y Yubelkis Peralta, tras estas realizar entrega de útiles escolares a niños de escasos recursos.

Durante su participación en el panel de "Esto no es radio", Blanco habló de la controversia que surgió tras el público extrañar su presencia en la actividad, de la cual nunca formó parte, a pesar de haber trabajado con el mismo grupo en el espacio de televisión por casi una década.

"Es que de verdad estoy cansada, estoy cansada porque de verdad esto es un ensañamiento, óyeme, yo estoy por comenzar a creer que es cierto que se paga para que hablen mal de uno, para que acaben con uno y la reputación de uno porque esto no es normal", confesó.

"¿Qué mal le he hecho yo a toda esa gente que está hablando tanto disparates de mí? ¿Qué mal le he hecho? ¿Hacer mi trabajo? ¿Por qué no destacaron cuando yo fui a Premios Juventud a presentar? Eso no lo destacaron, ¿dónde salió eso? ¿Por qué eso no se hizo viral? ¿Cuántas presentadoras han invitado a presentador a un artista, dicho sea de paso, en una premiación internacional? ¿Por qué no destacaron mi trabajo en la alfombra roja de Premios Soberano? ¿Por qué no lo destacaron esas pseudo periodistas?", cuestionó.

En ese sentido, la comunicadora y actriz se disculpó con su público por las indirectas que publicó este miércoles en sus redes sociales.

"Hoy me siento terrible por lo que sucedió ayer y de verdad si alguien de mi público, que me sigue, de la gente que siempre apoya mi carrera, se siente ofendido con eso o sintió que tal vez vieron una Jenny que no soy porque no soy, le pido disculpas", expresó.

Sobre si fue eliminada del grupo de WhatsApp al que pertenecía junto a sus colegas, Blanco explicó que realmente cada quien escogió un "bando", por lo que decidieron no invitarla al evento benéfico y no compartir con ella, así que pidió que tengan la "valentía" de admitirlo.

"Aquí hay algo que está claro, no vamos a tapar el sol con un dedo, aquí se crearon bandos, bandos que no decidí yo crear, que lamentablemente crearon otros", dijo.