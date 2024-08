Yubelkis Peralta considera "injusto" el problema con sus compañeras tras evento benéfico

A través de una llamada al problema "Jessica en punto", la comunicadora Yubelkis Peralta habló sobre el problema generado tras el evento benéfico realizado este martes junto a sus colegas Caroline Aquino, Nahiony Reyes y Sandra Berrocal.

La también empresaria consideró "injusto" que la noticia sobre la entrega de útiles escolares a niños de escasos recursos sea "empañada" por la controversia que surgió tras el público extrañar la presencia de Jenny Blanco en la actividad, de la cual nunca formó parte, a pesar de haber trabajado con el mismo grupo en "De Extremo a Extremo" por casi una década.

"Ahí está Jenny Blanco, yo no entiendo cuál es el problema de ella, de una actividad tan hermosa para poder ayudar niños, tiene que buscar sonido de eso, o sea, me parece injusto, me parece de mal gusto y me da deseos hasta de llorar porque yo no entiendo", expresó Peralta.

En ese sentido, Peralta explicó que no invitaron a su excompañera y admitió que ella puede unirse a otra fundación y aportar.

"Este proyecto no es solo mío, este proyecto es de nosotras desde que estábamos juntas (en el programa)", acotó.

"No me gusta que estén inventando cosas que no son", añadió.

"¿Por qué hay que dañar un evento tan bonito con cosas negativas? ¿Por qué? Es injusto", recalcó Peralta tras rumor sobre la eliminación de Jenny Blanco del grupo de WhatsApp.

"Extremas con la educación" ahora es "Unidas por la educación", el grupo sin fines de lucro creado por las comunicadoras que formaban parte del programa de televisión "De Extremo a Extremo".