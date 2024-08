Amara La Negra: "Yo no me tengo que victimizar, yo hablo de mi verdad"

La artista y presentadora de origen dominicano Amara La Negra le respondió a quienes la acusan de victimizarse al contar su testimonio de superación.

Para la cantante, hablar sobre cómo logró obtener sus bienes a pesar de las adversidades y gracias a su trabajo honesto no es hacerse la víctima.

"Mi amor, déjame decirte una cosa, aquí donde tú me ves yo soy todo un ejemplo de superación, todo lo que tengo, todo lo que he logrado lo he hecho a base de trabajo, esfuerzo, sin chapear, sin robar, sin vender droga, sin hacer nada malo", afirmó la cantante.

"Entonces, si yo hablo de mis situaciones, de mi verdad, de mis experiencias, de las cuales nadie me puede juzgar porque nadie ha vivido mi vida y nadie ha estado en mis zapatos, yo no me tengo que victimizar, yo hablo de mi verdad, la tuya también es diferente a la mía, pero yo hablo de mi verdad", añadió.