Padres de Roldany aseguran que autoridades solo han interrogado a familiares y a “nadie más”

Los padres de Roldany, el niño de tres años de edad reportado como desaparecido desde el domingo 30 de marzo en la comunidad de Manabao, Jarabacoa, afirmaron este viernes que las autoridades “solo” ha interrogado a los familiares del infante.

A través de declaraciones ofrecidas al medio local RU Noticias, Efraín Calderón y Carolin Vargas afirmaron que no han interrogado a “nadie más”.

Asimismo, afirmaron que a ellos lo han cuestionado varias veces sobre el caso, afirmando que en todas las ocasiones se han mostrado dispuestos a colaborar.

“Como 4 o 5 veces nos han interrogado, prácticamente se han enfocado en nosotros. No es que no nos interroguen, estamos dispuestos a dar todas las declaraciones del mundo, porque nosotros somos padres y no queremos hacerle daños a nuestro hijo, lo más importante para nosotros”, dijo Carolin.

Sin embargo, lamentó que las autoridades hacen que se sientan responsables de la desaparición, reiterando que “no han interrogado más personas”.

“Prácticamente nos están tratando de una manera, como juzgándonos, que fuimos nosotros (somos los responsables de la desaparición)… no han interrogado más personas”, expresó.

QUINTO DÍA DE BÚSQUEDA

La Policía Nacional informó que continúan las labores de búsqueda del niño Roldany Calderón, de 3 años, cuyo paradero es desconocido desde el pasado domingo 30 de marzo en el distrito municipal de Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega.

Según un comunicado, durante el proceso investigativo se han desplegado múltiples acciones de rastreo e inteligencia, incluyendo el levantamiento y análisis de cámaras de videovigilancia, así como recorridos en zonas señaladas por lugareños, cuyas versiones están siendo debidamente documentadas por los equipos actuantes.

Los detalles fueron ofrecidos por Diego Pesqueira, portavoz policial, quien explicó que este viernes 4 de abril se integraron a las labores más de 150 personas, entre ellas miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), personal del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1, del Cuerpo de Bomberos, voluntarios comunitarios, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), entre otros.