Dakota Johnson y Chris Martin desmienten ruptura: "Están felices juntos"

Daily Mail publicó una supuesta separación entre Dakota Johnson y Chris Martin, sin embargo, el representante la actriz desmintió la información.

“Los informes no son ciertos. Están felices juntos", dijo el representante de Johnson, de 34 años, y Martin, de 47, a Us Weekly.

Recientemente, la pareja fue vista en un festival en Reino Unido, donde la actriz de “Madame Web” estuvo presente para apoyar a su prometido durante la presentación principal de su banda.

Una fuente cercana a People aseguró la relación de la pareja estaba en un buen momento.

"Han tenido altibajos, pero ahora definitivamente están de vuelta", dijo la fuente en ese momento, y agregó que la pareja "se mantiene fuerte".

Los famosos han mantenido su romance fuera del ojo público y no fue hasta marzo cuando se reveló la noticia de su compromiso.

“Chris y Dakota llevan comprometidos un tiempo, pero no son de los que hacen un gran anuncio público porque intentan mantener su relación lo más privada posible”, una fuente dijo en Us en ese momento. “No tienen prisa por casarse y aún no tienen una fecha definitiva para la boda”.

La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez en 2017 cuando fueron vistos juntos en una cita en Los Ángeles después de que Martin finalizara su divorcio de su ex Gwyneth Paltrow en 2016.