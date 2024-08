Presión social a mujeres del entretenimiento local por no tener hijos

Mujeres del mundo del entretenimiento local han sido condenadas en las redes sociales por el simple hecho de que han externado públicamente que no desean convertirse en madres. Otras sí lo desean, pero no pueden por múltiples factores. Aun así, son criticadas, especialmente las actrices, comunicadoras, influencer y otras que tienen vida pública.

Recientemente, la comunicadora Mabel Henríquez tocó el tema sobre la presión que ha recibido por no tener hijos.

Al igual que ella, Jessica Pereira, Jenny Blanco, Nashla Bogaert, Celinés Toribio y Georgina Duluc han hablado públicamente de las razones por las que no son madres.

Mabel Henríquez, quien hace tres años perdió un embarazo de cuatro meses de gestación, confesó que su mayor anhelo es poder ser madre junto a su esposo, Joan Fajardo, pero “tenemos unos pequeños inconvenientes de salud”.

Sin embargo, ha recibido presión social hasta por parte de su familia por no tener hijos. “Tú sabes que la gente ha sido un poco dura porque tú no sabes por el proceso que pasa el otro, cuando lo atacas con un tema, y qué está pasando y mucha gente me ha presionado, al principio mi familia”, confesó Henríquez en una entrevista con Nieves Marte.

Luego agregó: “Te atacan tanto que te recuerdan tu situación y eso es, yo diría que hasta despiadado porque de verdad usted no sabe lo que pasa el otro y nada, hay que aprender a vivir con eso”, recalcó.

Jessica Pereira ha enfrentado a los "haters" por no poder ser madre de manera natural.

Otra que ha sido muy presionada por no tener hijos es la comunicadora venezolana Jessica Pereira, quien siempre ha dejado en claro su deseo de ser madre, pero no puede. En varias ocasiones la venezolana radicada en el país se ha pronunciado sobre el tema, la más reciente hace dos meses: “Dios nunca me ha dado el privilegio de quedar embarazada”.

En 2020 la comunicadora reveló que quería tener gemelos junto a su pareja, Edward García, pero no puede porque padece de ovarios poliquísticos y endometriosis.

“Yo sufro de ovarios poliquísticos y de endometriosis, por esa razón yo no he quedado embarazada. Yo tengo problemas en los ovarios. Sufro de hirsutismo, que es el crecimiento de vello excesivo y quistes de cuatro y siete centímetros”, dijo en Alofoke Radio.

Pereira explicó que duró 13 años tomando pastillas anticonceptivas y al nunca parar su cuerpo está acostumbrado y tiene las hormonas descontroladas.

La actriz y productora Celinés Toribio aconsejoa congelar los óvulos.

Por igual, la actriz Celinés Toribio lo ha intentado todo para ser madre y no podrá. La actriz y productora dominicana ha vivido un doloroso proceso para tener hijos: se ha realizado tres procesos de fertilización in vitro, los cuales han sido fallidos.

Toribio, quien contó que todo este proceso fue una de las causas que deterioró su anterior matrimonio con Giancarlo Chersich, fue diagnosticada con tres fibromas en el útero, “cada uno de tres centímetros”, por lo que hace dos meses se sometió a una histerectomía, que es la extirpación total o parcial del útero.

La intérprete de María Montez instó a las mujeres jóvenes a congelar sus óvulos: “Chicas que están en sus 20 años les tengo un consejo: por favor congelen sus óvulos. Yo no tenía a nadie que me aconsejara a hacer eso”, dijo hace un tiempo.

Jenny Blanco congeló óvulos para cuando decida ser madre.Instagram

La comunicadora Jenny Blanco, de 39 años, expresó recientemente en “Alofoke radio” que su mayor temor es que se le pase el tiempo para convertirse en madre.

Blanco siempre ha expresado su deseo de ser madre, incluso dijo que se arrepiente de no haberlo tenido ya, sin embargo, también contó que ha recibido mucha presión social por no ser madre.

La razón por la que no se ha reproducido son varias: su primera pareja murió, luego su próxima pareja cuando se casó vivió en Miami y estaba enfocada en su carrera profesional.

Actualmente, la presentadora de “De extremo a extremo” está en el proceso de congelación de óvulos.

“Estoy haciendo el proceso de congelación de óvulos, esa es mi primera opción para asegurar que mis óvulos estén con la mayor calidad posible ahí guardado para el momento que yo decida eso, pero si hay algo que yo tengo seguro es que le quiero dar un nombre y un rostro al padre de mi hijo y eso hasta ahora es innegociable”, dijo en el podcast de Jhoel López.

David Maler y Nashla Bogaert.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Nashla Bogaert lleva 11 años de feliz matrimonio con Davis Maler y la pregunta que nunca falta es cuándo van a tener hijos.

La actriz ha dicho en varias ocasiones que concebir un hijo no está en sus planes por el momento, pero tampoco se cierra a la posibilidad.

“No se ha dado el momento. No lo estamos buscando, pero no lo estamos evitando”, respondió hace unos años Bogaert ante la interrogante de los conductores de “El Mañanero”.

Otra de las respuestas de la actriz cada vez que le preguntan es: “Cada quien tiene su tiempo y conozco mi reloj biológico”.

La actriz Georgina Duluc en la comedia “¿Aló, Dios? ¡Habla Eva!”.

Por otra parte, una que ha dejado claro que no quiere tener hijos es Georgina Duluc, quien también ha recibido presión social por no ser madre.

“Yo no me imagino embarazada y no quiero tampoco. Para mí casarme o salir embarazada nunca fue un sueño, ni algo que yo quisiera”, expresó la comunicadora en 2020 en una sincera entrevista con Zoila Luna, en el especial “Doble Vía” del programa dominical Una Vía a la Semana.

Duluc se ha expresado cuando se le pide explicaciones del porqué no quiere hijos: “Ninguna mujer tiene que explicar por qué no tiene hijos o pareja. La sociedad ha impuesto una supuesta plenitud asociada con los roles. ¡No necesitamos complemento, una mujer está completa por el simple hecho de ser quien es!”.