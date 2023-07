Luego de una amena entrevista en la redacción de Listín Diario, Jenny Blanco dejó en evidencia algo que pocos saben: “Tengo un terrible sentido del origen (risas)”. Y es que con una sonrisa y sus ojos miel perdidos, no encontraba la puerta por la que había entrado treinta minutos antes.

La beldad dominicana se despidió satisfecha de cada una de las palabras que habían salido de su boca durante la conversación, donde por primera vez compartió sus deseos de ser madre.

Jenny, la única mujer del elenco anterior de “De Extremo a Extremo” que permanece en el popular espacio televisivo, estuvo casada desde el año 2016 hasta el 2020 con el empresario ítalo-colombiano Antonio Bendek, a quien considera un gran amigo y quien “habría sido un excelente padre aunque no estuviéramos juntos”.

Jenny también confesó que ha investigado sobre la vitrificación de ovocitos o congelación de óvulos, un método de fertilización que han realizado famosas como Eva Longoria, Sofía Vergara, Kourtney Kardashian, Emma Roberts, Priyanka Chopra, Rebel Wilson y Chrissy Teigen, pero que con pesar lamenta haberlo pospuesto.

“Qué mal de mi parte porque de verdad es que yo estoy hace rato en el tiempo de hacer eso, de hacer una congelación de óvulos, tal vez, y programarme hacia el futuro de tener un hijo porque yo deseo ser madre, está dentro de mi proyecto de vida”, aseveró.

En ese sentido, la comunicadora aseguró estar arrepentida y catalogó como un error el no haberle planteado el tema a su exesposo y esperar estar en una relación perfecta para comenzar a procrear.

“Es que yo siempre he querido tener una relación perfecta para tener un hijo y ese ha sido mi error y por eso lo he ido postergando tanto y lo he esperado tanto y yo entiendo que ese tiempo, en ese momento, por lo menos un niño o una niña… yo sería muy feliz de haber tomado esa decisión”, explicó.

El plan de Jenny era evitar ser madre soltera, sin embargo, ahora admite que “uno no debe pensar tanto las cosas, solo hacerlas y ya, y más cuando a uno le nace del corazón y en mi caso, a mí me nace realmente del corazón. Yo tengo un instinto maternal muy desarrollado”.

Su nuevo rol en “De Extremo a Extremo”

Para los televidentes y comentaristas de farándula, por su trayectoria y experiencia en los medios de comunicación y dentro de Telemicro, Jenny Blanco se convirtió en la figura principal femenina de esta nueva temporada de “De Extremo a Extremo” tras la salida de sus excompañeras Caroline Aquino y Nahiony Reyes y la entrada de Gabi Desangles, Verónica Batista, Nelfa Núñez, Franchesca Astier y María Luisa Molina.

Jenny dijo sentirse en familia y confiada en Telemicro, donde dice todavía no ha cumplido su ciclo, y de estar en manos de un experto en la producción de televisión como René Brea.

“Sabemos que vamos hacia puerto seguro, de la mano de una persona que tiene tanta experiencia en el área y además tanto criterio”, afirmó.

Sobre sus nuevas compañeras, Jenny expresó: “Excelentes profesionales, mujeres bellas, inteligentes, con quienes poco a poco me iré compenetrándonos y formando esa sinergia especial que hace precisamente que la gente perciba a De Extremo a Extremo como un programa de éxito y que la gente se encariñe con el espacio”.

Inmediatamente surgieron los cambios, Jenny tomó un rol distinto, pues ya pasó de ser una simple conductora a ser una conductora que aborda temas políticos y hace denuncias sociales que son aplaudidas por el público.

Ante certámenes más inclusivos, recuerda su intento por la corona de Miss Mundo

A raíz de la apertura e inclusión que están teniendo los concursos de belleza, anteriormente tradicionales, a mujeres casadas, con hijos, embarazadas y con más edad, Jenny Blanco recordó cuando en 2012 fue impedida de participar en Miss Mundo debido a que en ese momento las regulaciones vigentes del concurso limitaban la edad a 25 años, aunque un año después dispusieron la inscripción de candidatas de hasta 26 años.

“Vemos un Miss Universo en este momento que aceptan chicas que puedan estar casadas y puedan tener hijos. Unos años atrás era imposible pensar en eso, ¿y cuántas chicas no vieron sus sueños frustrados? Porque ya tenían hijos, porque ya estaban casadas, por un papel firmado”, señaló Jenny.

Haciendo referencia al caso de Carlina Durán, despojada de la corona de Miss República Dominicana Universo 2012 por haber estado casada, Jenny puntualizó que era “un poquito injusto” y “me alegra mucho que se haya abierto esa brecha”.

En ese entonces, Jenny cuenta que la tildaron de “vieja”, a pesar de tener sólo 27 años y con el derecho de cumplir sus sueños, como las jóvenes que ahora afortunadamente no se ven limitadas por esas organizaciones.